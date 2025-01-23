Телеведуча Леся Нікітюк покидає популярне шоу "Хто зверху?", ведуючою якого працювала з лютого 2018 року.
Головні тези:
- Леся Нікітюк заявляє про свій вихід з популярного шоу 'Хто зверху?' після років роботи на проекті.
- Телеведуча пояснює, що зміни в житті та оточенні призвели до її рішення покинути шоу, хоча воно має високі рейтинги.
- Лесі Нікітюк заручилась з бойфрендом-військовим, що стало відомо під час їхньої подорожі в Карпатах.
- Фільм-бекстейдж від Нікітюк про 'Хто зверху?' розкриє всі секрети зйомок, команду проекту та труднощі, з якими доводилося стикатися під час роботи над програмою.
Що змусило Нікітюк піти з популярного шоу "Хто зверху?"
Нещодавно стало відомо про заручини Лесі Нікітюк. Бойфренд-військовий освідчився телеведучій під час відпочинку в Карпатах.
Що відомо про фільм-бекстейдж від Нікітюк про "Хто зверху?"
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