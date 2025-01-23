Леся Нікітюк йде з популярного шоу. Відома причина
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Леся Нікітюк йде з популярного шоу. Відома причина

Леся Нікітюк
Джерело:  online.ua

Телеведуча Леся Нікітюк покидає популярне шоу "Хто зверху?", ведуючою якого працювала з лютого 2018 року. 

Головні тези:

  • Леся Нікітюк заявляє про свій вихід з популярного шоу 'Хто зверху?' після років роботи на проекті.
  • Телеведуча пояснює, що зміни в житті та оточенні призвели до її рішення покинути шоу, хоча воно має високі рейтинги.
  • Лесі Нікітюк заручилась з бойфрендом-військовим, що стало відомо під час їхньої подорожі в Карпатах.
  • Фільм-бекстейдж від Нікітюк про 'Хто зверху?' розкриє всі секрети зйомок, команду проекту та труднощі, з якими доводилося стикатися під час роботи над програмою.

Що змусило Нікітюк піти з популярного шоу "Хто зверху?"

Усе змінюється, змінюються люди біля тебе, змінюєшся ти, змінюються твої цілі та бажання. Я не хочу грати з вашими почуттями, тому що шоу "Хто зверху?" досі має найвищі рейтинги. Воно веселе, добре, динамічне і дуже красиве. Але з кожним роком життя й обставини підводять мене до рішення покинути шоу. Я не знаю, коли це станеться, але це неодмінно станеться, — пояснює Нікітюк.

Нещодавно стало відомо про заручини Лесі Нікітюк. Бойфренд-військовий освідчився телеведучій під час відпочинку в Карпатах.

Що відомо про фільм-бекстейдж від Нікітюк про "Хто зверху?"

У цьому фільмі я відкриваю всі секрети своїх зйомок. Ви дізнаєтесь, як я готуюсь до проєкту, побачите кумедні моменти за кадром та познайомитесь із моєю командою — талановитими людьми, які допомагають перетворювати ідеї на реальність. На жаль, у сучасних реаліях зйомки часто затримувались на кілька годин через тривоги, але ми продовжували працювати, попри всі обставини, — пояснила телеведуча.

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Категорія
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