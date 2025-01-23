Усе змінюється, змінюються люди біля тебе, змінюєшся ти, змінюються твої цілі та бажання. Я не хочу грати з вашими почуттями, тому що шоу "Хто зверху?" досі має найвищі рейтинги. Воно веселе, добре, динамічне і дуже красиве. Але з кожним роком життя й обставини підводять мене до рішення покинути шоу. Я не знаю, коли це станеться, але це неодмінно станеться, — пояснює Нікітюк.