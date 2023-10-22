Лидер Республиканской партии в Сенате выступил за военную помощь Украине

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч МакКоннелл поддержал дальнейшее предоставление военной помощи Украине, поскольку украинские военные на фронте уничтожают одного из главных врагов Вашингтона.

Почему США заинтересованы в дальнейшей военной помощи Украине

В частности, МакКоннелл поддержал президента Джо Байдена, направившего Конгрессу запрос на выделение 106 млрд долларов США на военную помощь Украине и Израилю.

Лидер республиканцев в Сенате отметил, что в этом вопросе абсолютно поддерживает президента Байдена.

Он также выступил с критикой в адрес коллег по партии, предложивших разделить помощь Украине и Израилю.

МакКоннелл подчеркнул, что значительная часть финансирования на помощь Украине тратится в самих США, и что ею финансируется замена вооружений, переданных Украине, на более современные.

В Украине не воюют американские военные. Мы восстанавливаем нашу промышленную базу. Украинцы уничтожают армию одного из наших величайших соперников. Мне трудно найти в этом что-нибудь неправильное. Я думаю, это прекрасно, что они защищаются, – заметил лидер республиканского меньшинства в Сенате. Поделиться

Что известно о получении Украиной 60 млрд долларов от США

Поданный Белым домом в пятницу бюджетный запрос в Конгресс США предусматривает около 61,4 млрд. для Украины, из которых 46,1 млрд. составляют оборонные расходы и 11,8 млрд. – прямая бюджетная поддержка.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, в запросе – 105 млрд, из них, по словам Маркаровой, более 60 млрд для Украины или касаются Украины.

В то же время она разъяснила, что главные цифры запроса таковы: