Лидер Республиканской партии в Сенате выступил за военную помощь Украине
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Лидер Республиканской партии в Сенате выступил за военную помощь Украине

Митч МакКоннелл
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Источник:  CBS News

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч МакКоннелл поддержал дальнейшее предоставление военной помощи Украине, поскольку украинские военные на фронте уничтожают одного из главных врагов Вашингтона.

Почему США заинтересованы в дальнейшей военной помощи Украине

В частности, МакКоннелл поддержал президента Джо Байдена, направившего Конгрессу запрос на выделение 106 млрд долларов США на военную помощь Украине и Израилю.

Лидер республиканцев в Сенате отметил, что в этом вопросе абсолютно поддерживает президента Байдена.

Он также выступил с критикой в адрес коллег по партии, предложивших разделить помощь Украине и Израилю.

МакКоннелл подчеркнул, что значительная часть финансирования на помощь Украине тратится в самих США, и что ею финансируется замена вооружений, переданных Украине, на более современные.

В Украине не воюют американские военные. Мы восстанавливаем нашу промышленную базу. Украинцы уничтожают армию одного из наших величайших соперников. Мне трудно найти в этом что-нибудь неправильное. Я думаю, это прекрасно, что они защищаются, – заметил лидер республиканского меньшинства в Сенате.

Что известно о получении Украиной 60 млрд долларов от США

Поданный Белым домом в пятницу бюджетный запрос в Конгресс США предусматривает около 61,4 млрд. для Украины, из которых 46,1 млрд. составляют оборонные расходы и 11,8 млрд. – прямая бюджетная поддержка.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, в запросе – 105 млрд, из них, по словам Маркаровой, более 60 млрд для Украины или касаются Украины.

В то же время она разъяснила, что главные цифры запроса таковы:

  • Оборонные расходы – 46,1 млрд, из которых 30,6 млрд предусмотрено на программы для Минобороны США.

  • 18 млрд – на пополнение оборонных товаров из складов Министерства обороны США, возмещение расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины;

  • 12 млрд – для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative;

  • 1,7 млрд – для программы Госдепа Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, испытавших влияние из-за войны в Украине;

  • 14,4 млрд – на техническую, разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения, кибербезопасность и т.д.

  • 14,75 млрд. на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность исключают 11,8 млрд. для оказания прямой бюджетной поддержки Украине.

  • 2,2 млрд. для поддержки насущных потребностей в восстановлении и разработке программ в Украине и других странах региона, пострадавших от конфликта;

  • 360 млн Государственному департаменту в поддержку украинского правительства в восстановлении и поддержке верховенства права с акцентом на недавно освобожденных и поврежденных войной территориях;

  • 100 млн – для Государственного департамента США на программы по нераспространению, противодействию терроризму, разминированию и смежным программам;

  • Помощь в сфере ядерной безопасности – 149,5 млн. Национальной ядерной администрации США (Минэнерго США).

  • Гуманитарная помощь предусматривает $481 млн на программы поддержки украинцам, прибывающим в США по программе Uniting for Ukraine.

  • Кроме того, Украине предлагают выделить значительную часть финансирования, предусмотренную на оказание гуманитарной помощи нашему государству, Израилю и пострадавшим регионам (распределение по странам пока не завершено):

  • 3,5 млрд. для оказания гуманитарной помощи через программы Государственного департамента США Украине и Израиля, а также регионам, пострадавшим в результате ситуации в Израиле и войны в Украине;

  • 5,7 млрд для финансирования программ USAID для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей, вызванных войной России в Украине, вспышкой конфликта в Газе и каскадными региональными и глобальными последствиями этих кризисов.

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