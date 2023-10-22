Лідер Республіканської партії у Сенаті виступив за військову допомогу Україні

Лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч МакКоннелл підтримав подальше надання військової допомоги Україні, оскільки українські військові на фронті знищують одного з головних ворогів Вашингтону.

Чому США зацікавлені у подальшій військовій допомозі Україні

Зокрема, МакКоннелл підтримав президента Джо Байдена, який надіслав Конгресу запит на виділення 106 млрд доларів США на військову допомогу Україні та Ізраїлю.

Лідер республіканців у Сенаті зазначив, що у цьому питанні абсолютно підтримує президента Байдена.

Він також виступив із критикою на адресу колег по партії, які запропонували розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

МакКоннелл наголосив, що значна частина фінансування на допомогу Україні витрачається у самих США, і що нею фінансується заміна озброєнь, переданих Україні, на сучасніші.

В Україні не воюють американські військові. Ми відновлюємо нашу промислову базу. Українці знищують армію одного з наших найбільших суперників. Мені важко знайти в цьому щось неправильне. Я думаю, це чудово, що вони захищаються, - зауважив лідер республіканської меншості у Сенаті. Поширити

Що відомо про отримання Україною 60 млрд доларів від США

Поданий Білим домом в п’ятницю бюджетний запит до Конгресу США передбачає близько 61,4 млрд для України, з яких 46,1 млрд складають оборонні витрати і 11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка.

За словами посла України у США Оксани Маркарової, у запиті - 105 млрд, з них, за словами Маркарової, понад 60 млрд для України або стосуються України.

Водночас вона роз’яснила, що головні цифри запиту такі: