Лилия Ребрик и Андрей Дикий в третий раз станут родителями — щемящие фото

Телеведущая Лилия Ребрик беременна третьим ребёнком. С 2011 года звезда живет в браке с танцовщиком Андреем Диким и воспитывает двух дочерей.
Семья Ребрик и Дикого ждет пополнения
С 2011 года звезда живет в браке с танцовщиком Андреем Диким. Пара воспитывает двух дочерей – Диану и Полину.
Украинская телеведущая Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий в третий раз станут родителями. Радостной новостью Лилия поделилась в своем Facebook.
Так, 42-летняя звезда обнародовала серию снимков, на которых она демонстрирует свой хорошенький животик. Рядом с ней позируют ее любимый и две дочери – 11-летняя Диана и пятилетняя Полина.
Десятая годовщина свадьбы Лилии Ребрик и Андрея Дикого
Накануне телеведущая "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" отправились в Барселону, чтобы провести там романтические выходные. Впервые за много лет пара не взяла с собой детей.
В первый день отпуска супруги прогулялись по уютным улочкам Барселоны. Больше всего Лилию Ребрик поразили морские пейзажи и попугаи, которые там являются обычными уличными птицами. Кроме того, пара хочет попасть на фламенко.
Ведущая и актриса Лилия Ребрик познакомилась с мужем Андреем Диким на проекте "Танцы со звездами" в 2011 году. Ребрик рассказывала, что они стали друзьями, а роман начался уже после завершения проекта.
23 декабря 2011 года Лилия Ребрик и Андрей Дикий официально поженились. У пары двое дочерей: 9-летняя Диана и 3-летняя Полина.
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