Лилия Ребрик и Андрей Дикий в третий раз станут родителями — щемящие фото

Телеведущая Лилия Ребрик беременна третьим ребёнком. С 2011 года звезда живет в браке с танцовщиком Андреем Диким и воспитывает двух дочерей.

Семья Ребрик и Дикого ждет пополнения

С 2011 года звезда живет в браке с танцовщиком Андреем Диким. Пара воспитывает двух дочерей – Диану и Полину.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий в третий раз станут родителями. Радостной новостью Лилия поделилась в своем Facebook.

Так, 42-летняя звезда обнародовала серию снимков, на которых она демонстрирует свой хорошенький животик. Рядом с ней позируют ее любимый и две дочери – 11-летняя Диана и пятилетняя Полина.

Жить жизнь. Любить жизнь. Носить под сердцем – жизнь. Новая жизнь! – подписала фотографии Лилия. Поделиться

Десятая годовщина свадьбы Лилии Ребрик и Андрея Дикого

10 лет вместе, а мы как новенькие… Розовая свадьба – прекрасный повод почувствовать себя снова и снова молодоженами… Не верится, что мы уже 10 лет вместе, что у нас уже две такие прекрасные дочери, а самое главное, что у нас еще так много всего впереди!!! Столько планов! Столько желаний! – написала телеведущая. Поделиться

Накануне телеведущая "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" отправились в Барселону, чтобы провести там романтические выходные. Впервые за много лет пара не взяла с собой детей.

В первый день отпуска супруги прогулялись по уютным улочкам Барселоны. Больше всего Лилию Ребрик поразили морские пейзажи и попугаи, которые там являются обычными уличными птицами. Кроме того, пара хочет попасть на фламенко.

Ведущая и актриса Лилия Ребрик познакомилась с мужем Андреем Диким на проекте "Танцы со звездами" в 2011 году. Ребрик рассказывала, что они стали друзьями, а роман начался уже после завершения проекта.

Я определенно не думала о том, что этот симпатичный парень – мой будущий муж. Мы с Андреем были друзьями с самого начала. Я, упрямая женщина, долго доказывала Андрею, что умею дружить с мужчинами… Флирта между нами не было, – говорит телеведущая. Поделиться

23 декабря 2011 года Лилия Ребрик и Андрей Дикий официально поженились. У пары двое дочерей: 9-летняя Диана и 3-летняя Полина.