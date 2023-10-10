Лілія Ребрик та Андрій Дикий втретє стануть батьками — щемкі фото

Телеведуча Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною. Від 2011 року зірка живе у шлюбі з танцівником Андрієм Диким і виховує двох доньок.

Родина Ребрик та Дикого чекає на поповнення

Від 2011 року зірка живе у шлюбі з танцівником Андрієм Диким. Пара виховує двох доньок – Діану та Поліну.

Українська телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік, хореограф Андрій Дикий втретє стануть батьками. Радісною новиною Лілія поділилася у своєму Facebook.

Так, 42-річна зірка оприлюднила серію знімків, на яких вона демонструє свій гарненький животик. Поряд з нею позують її коханий та дві донечки – 11-річна Діана та п’ятирічна Поліна.

Жити життя. Любити життя. Носити під серцем – життя. Нове життя! – підписала світлини Лілія. Поширити

Десята річниця весілля Лілії Ребрик та Андрія Дикого

10 років разом, а ми як новенькі… Трояндове весілля – чудовий привід відчути себе знову і знову молодятами…Не віриться, що ми вже 10 років разом, що в нас вже дві такі прекрасні донечки, а найголовніше, що в нас ще так багато всього попереду!!! Стільки планів! Стільки бажань! – написала телеведуча. Поширити

Напередодні телеведуча Ранку з Україною" на телеканалі "Україна" відправилися до Барселони, аби провести там романтичні вихідні. Уперше за багато років пара не взяла з собою дітей.

У перший день відпустки подружжя прогулялося затишними вуличками Барселони. Чи не найбільше Лілію Ребрик вразили морські пейзажі та папуги, які там є звичайними вуличними птахами. Крім того, пара хоче потрапити на фламенко.

Ведуча та акторка Лілія Ребрик познайомилась з чоловіком Андрієм Диким на проєкті "Танці з зірками" у 2011 році. Ребрик розповідала, що вони одразу стали друзями, а роман почався вже після завершення проєкту.

Я точно не думала про те, що цей симпатичний хлопець – мій майбутній чоловік. Ми з Андрієм були друзями з самого початку. Я, вперта жінка, довго доводила Андрію, що вмію дружити з чоловіками… Флірту між нами не було, – каже телеведуча. Поширити

23 грудня 2011 року Лілія Ребрик і Андрій Дикий офіційно одружилися. У пари двоє дочок: 9-річна Діана та 3-річна Поліна.