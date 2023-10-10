Лілія Ребрик та Андрій Дикий втретє стануть батьками — щемкі фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Лілія Ребрик та Андрій Дикий втретє стануть батьками — щемкі фото

Родина Лілії Ребрик

Телеведуча Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною. Від 2011 року зірка живе у шлюбі з танцівником Андрієм Диким і виховує двох доньок.

Родина Ребрик та Дикого чекає на поповнення

Від 2011 року зірка живе у шлюбі з танцівником Андрієм Диким. Пара виховує двох доньок – Діану та Поліну.

Українська телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік, хореограф Андрій Дикий втретє стануть батьками. Радісною новиною Лілія поділилася у своєму Facebook.

Так, 42-річна зірка оприлюднила серію знімків, на яких вона демонструє свій гарненький животик. Поряд з нею позують її коханий та дві донечки – 11-річна Діана та п’ятирічна Поліна.

Жити життя. Любити життя. Носити під серцем – життя. Нове життя! – підписала світлини Лілія.

Десята річниця весілля Лілії Ребрик та Андрія Дикого

10 років разом, а ми як новенькі… Трояндове весілля – чудовий привід відчути себе знову і знову молодятами…Не віриться, що ми вже 10 років разом, що в нас вже дві такі прекрасні донечки, а найголовніше, що в нас ще так багато всього попереду!!! Стільки планів! Стільки бажань! – написала телеведуча.

Напередодні телеведуча Ранку з Україною" на телеканалі "Україна" відправилися до Барселони, аби провести там романтичні вихідні. Уперше за багато років пара не взяла з собою дітей.

У перший день відпустки подружжя прогулялося затишними вуличками Барселони. Чи не найбільше Лілію Ребрик вразили морські пейзажі та папуги, які там є звичайними вуличними птахами. Крім того, пара хоче потрапити на фламенко.

Ведуча та акторка Лілія Ребрик познайомилась з чоловіком Андрієм Диким на проєкті "Танці з зірками" у 2011 році. Ребрик розповідала, що вони одразу стали друзями, а роман почався вже після завершення проєкту.

Я точно не думала про те, що цей симпатичний хлопець – мій майбутній чоловік. Ми з Андрієм були друзями з самого початку. Я, вперта жінка, довго доводила Андрію, що вмію дружити з чоловіками… Флірту між нами не було, – каже телеведуча.

23 грудня 2011 року Лілія Ребрик і Андрій Дикий офіційно одружилися. У пари двоє дочок: 9-річна Діана та 3-річна Поліна.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Це щастя: Лілія Ребрик показала зворушливі фото з новонародженою дочкою
Це щастя: Лілія Ребрик показала зворушливі фото з новонародженою дочкою
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Найсмачніша мама: Лілія Ребрик зворушила новими фото з маленькими дочками
Найсмачніша мама: Лілія Ребрик зворушила новими фото з маленькими дочками
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Лілія Ребрик та Андрій Дикий чуттєво відсвяткували річницю весілля
Лілія Ребрик та Андрій Дикий чуттєво відсвяткували річницю весілля

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм