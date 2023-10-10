Лілія Ребрик та Андрій Дикий втретє стануть батьками — щемкі фото

Телеведуча Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною. Від 2011 року зірка живе у шлюбі з танцівником Андрієм Диким і виховує двох доньок.
Родина Ребрик та Дикого чекає на поповнення
Від 2011 року зірка живе у шлюбі з танцівником Андрієм Диким. Пара виховує двох доньок – Діану та Поліну.
Українська телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік, хореограф Андрій Дикий втретє стануть батьками. Радісною новиною Лілія поділилася у своєму Facebook.
Так, 42-річна зірка оприлюднила серію знімків, на яких вона демонструє свій гарненький животик. Поряд з нею позують її коханий та дві донечки – 11-річна Діана та п’ятирічна Поліна.
Десята річниця весілля Лілії Ребрик та Андрія Дикого
Напередодні телеведуча Ранку з Україною" на телеканалі "Україна" відправилися до Барселони, аби провести там романтичні вихідні. Уперше за багато років пара не взяла з собою дітей.
У перший день відпустки подружжя прогулялося затишними вуличками Барселони. Чи не найбільше Лілію Ребрик вразили морські пейзажі та папуги, які там є звичайними вуличними птахами. Крім того, пара хоче потрапити на фламенко.
Ведуча та акторка Лілія Ребрик познайомилась з чоловіком Андрієм Диким на проєкті "Танці з зірками" у 2011 році. Ребрик розповідала, що вони одразу стали друзями, а роман почався вже після завершення проєкту.
23 грудня 2011 року Лілія Ребрик і Андрій Дикий офіційно одружилися. У пари двоє дочок: 9-річна Діана та 3-річна Поліна.
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