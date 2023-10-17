Матч сборной Украины против Мальты. Кто будет играть и где смотреть

Национальная команда Украины перед чемпионатом Европы 2024 на выезде встретится со сборной Мальты. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украина сыграет с Мальтой в матче-отборе на Евро-2024

Сборная Украины по футболу определила заявку на отборочный матч с Мальтой 17 октября. Список игроков опубликовала Украинская ассоциация футбола.

На место в составе будут претендовать 23 футболиста Украины.

❌ Stepanenko pic.twitter.com/RSs83YxVoY — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 17, 2023

Единственным игроком, не попавшим в заявку, стал полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко. Матч национальной команды он будет пропускать впервые с июня 2022 года, когда не играл в Лиге наций из-за травмы.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" ("Общественное Киев", "Общественное Черкассы" и т.д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка станет сервис MEGOGO.

Комментировать матч будут Александр Новак и Роберто Моралес.

Что известно о матче Мальта - Украина:

В случае победы или ничьей "сине-желтые" есть шансы опередить в таблице Италию, которая 17 октября будет проводить свой матч против Англии.

Первая встреча украинцев с Мальтой в июне 2023 завершилась минимальной победой 1:0. Единственный гол забил Виктор Цыганков, пропускающий октябрьские матчи из-за травмы.

Мальта еще не набирала очков в нынешнем отборе (шесть поражений) и остается главным аутсайдером квалификационной группы С.