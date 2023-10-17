Матч сборной Украины против Мальты. Кто будет играть и где смотреть
Категория
Спорт
Дата публикации

Матч сборной Украины против Мальты. Кто будет играть и где смотреть

Футбол
Читати українською
Источник:  УЕФА

Национальная команда Украины перед чемпионатом Европы 2024 на выезде встретится со сборной Мальты. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

 

Украина сыграет с Мальтой в матче-отборе на Евро-2024

Сборная Украины по футболу определила заявку на отборочный матч с Мальтой 17 октября. Список игроков опубликовала Украинская ассоциация футбола.

На место в составе будут претендовать 23 футболиста Украины.

Единственным игроком, не попавшим в заявку, стал полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко. Матч национальной команды он будет пропускать впервые с июня 2022 года, когда не играл в Лиге наций из-за травмы.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" ("Общественное Киев", "Общественное Черкассы" и т.д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка станет сервис MEGOGO.

Комментировать матч будут Александр Новак и Роберто Моралес.

Что известно о матче Мальта - Украина:

В случае победы или ничьей "сине-желтые" есть шансы опередить в таблице Италию, которая 17 октября будет проводить свой матч против Англии.

Первая встреча украинцев с Мальтой в июне 2023 завершилась минимальной победой 1:0. Единственный гол забил Виктор Цыганков, пропускающий октябрьские матчи из-за травмы.

Мальта еще не набирала очков в нынешнем отборе (шесть поражений) и остается главным аутсайдером квалификационной группы С.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Лобановский вошел в топ-10 лучших тренеров по футболу
Лобановский вошел в топ-10 лучших тренеров по футболу
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Стало известно, кто примет Чемпионат Европы по футболу в 2028 году
Кто примет Чемпионат Европы по футболу в 2028 году
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые в истории. Дефлимпийская сборная Украины выиграла Чемпионат мира по футболу
Дефлимпийская сборная Украины по футболу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.