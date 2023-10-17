Матч збірної України проти Мальти. Хто гратиме та де дивитися

Національна команда України перед чемпіонатом Європи 2024 року на виїзді зустрінеться зі збірною Мальти. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Україна зіграє з Мальтою у матчі-відборі на Євро-2024

Збірна України з футболу визначила заявку на відбірковий матч із Мальтою 17 жовтня. Список гравців опублікувала Українська асоціація футболу.

На місце у складі претендуватимуть 23 футболісти України.

❌ Stepanenko pic.twitter.com/RSs83YxVoY — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 17, 2023

Єдиним гравцем, що не потрапив до заявки, став півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко. Матч національної команди він пропускатиме вперше від червня 2022 року, коли не грав у Лізі націй через травму.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Коментуватимуть матч Олександр Новак і Роберто Моралес.

Що відомо про матч Мальта — Україна:

У разі перемоги або нічиєї "синьо-жовті" мають шанси випередити в таблиці Італію, яка 17 жовтня проводитиме свій матч проти Англії.

Перша зустріч українців з Мальтою у червні 2023 року завершилася мінімальною перемогою 1:0. Єдиний гол забив Віктор Циганков, який пропускає жовтневі матчі через травму.

Мальта досі не набирала очок у нинішньому відборі (шість поразок) та залишається головним аутсайдером кваліфікаційної групи С.