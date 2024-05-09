Мецола пообещала Украине мощную поддержку от обновленного Европарламента

Президент Европарламента Роберта Мецола во время визита в Киев подчеркнула, что во время критической фазы войны России против Украины международная поддержка нашей страны должна увеличиться.

Мецола анонсировала ответ Европы на угрозы Кремля

Европейцам нужно сделать больше, чтобы разрушить военную машину Путина, закрыв лазейки в режиме санкций против России. Об этом президент Европарламента Роберт Мецолла сказала сегодня во время выступления в Верховной Раде Украины.

Она подчеркнула, что союзники Украины работают над 14-м пакетом санкций против Путина и его союзников, предусматривающим, что сотни миллионов евро российских активов будут "заморожены в ЕС". По ее словам, нужно больше помощи для Украины, потому что Россия не демонстрирует никаких признаков отказа от военных действий, поэтому Европа должна быть готова отвечать на угрозы Кремля.

В ходе этой критической фазы войны международная поддержка Украины должна продолжаться и увеличиться. Россия не демонстрирует каких-либо признаков замедления, и мы не можем это демонстрировать. Россия и дальше будет делать то, что она делает, и Европа должна быть готова отвечать на угрозы Кремля. И мы это сделаем. Роберта Мецола Президент Европарламента

По ее словам, Кремль хочет другое будущее, в котором Украины нет в Европе, где опущен железный занавес, где право за силой. Она отметила, что Россия хочет возвращения в прошлое, где нет демократии, свободы и правды. Мецола подчеркнула, что в такое прошлое мы не можем вернуться никогда.

Нам нужно сделать больше, чтобы разрушить военную машину Путина, закрыв лазейки в нашем режиме санкций", — подчеркнула она и добавила, что нужно предоставлять Украине оборонные системы, которые необходимы, потому что одной "только доблести здесь недостаточно".

Мецола напомнила, что через месяц будет происходить обновление Европарламента, и она верит, что будет избран "крепкий парламент, который будет решительно поддерживать Украину".

Смелость не может быть нашей единственной стратегией защиты, — подчеркнула Мецола. Она подчеркнула, что никогда ничего нельзя решать об Украине без Украины. Поделиться

В конце выступления с трибуны Верховной Рады Украины президент Европарламента зацитировала на украинском языке слова гимна: "Ще не вмерла України ні слава, ні воля".

Роберта Мецола в Киеве: что известно

Президент Европейского парламента Роберт Мецола сегодня приняла участие во втором Международном саммите городов и регионов Украины.

Президент Владимир Зеленский в ходе мероприятия отметил, что Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Глава государства сказал, что Украина и другие страны, заслуживающие быть в Евросоюзе, получили статус кандидатов и приступили к подготовке к переговорам о членстве.