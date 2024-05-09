Мецола пообіцяла Україні потужну підтримку від оновленого Європарламенту

Президентка Європарламенту Роберта Мецола під час візиту у Київ наголосила, що під час критичної фази війни Росії проти України міжнародна підтримка нашої країни має збільшитися.

Мецола анонсувала відповідь Європи на загрози Кремля

Європейцям треба зробити більше, щоб зруйнувати військову машину Путіна, закривши лазівки в режимі санкцій проти Росії. Про це президентка Європарламенту Роберта Мецола сказала сьогодні під час виступу у Верховній Раді України.

Вона наголосила, що союзники України працюють над 14-м пакетом санкцій проти Путіна і його союзників, який передбачає, що сотні мільйонів євро російських активів будуть "заморожені в ЄС". За її словами, потрібно більше допомоги для України, бо Росія не демонструє ніяких ознак відмови від воєнних дій, тому Європа повинна бути готовою відповідати на загрози Кремля.

Під час цієї критичної фази війни міжнародна підтримка України має продовжуватися і збільшитися. Росія не демонструє будь-яких ознак сповільнення, і ми не можемо це демонструвати. Росія й надалі робитиме те, що вона робить, і Європа повинна бути готовою відповідати на загрози Кремля. І ми це зробимо. Роберта Мецола Президентка Європарламенту

За її словами, Кремль хоче інше майбутнє, в якому України немає в Європі, де опущено залізну завісу, де право за силою. Вона зазначила, що Росія хоче повернення до минулого, де немає демократії, свободи й правди. Мецола наголосила, що до такого минулого ми не можемо повернутися ніколи.

Нам потрібно зробити більше, щоб зруйнувати військову машину Путіна, закривши лазівки в нашому режимі санкцій", — підкреслила вона і додала, що потрібно надавати Україні оборонні системи, які необхідні, бо однієї "тільки доблесті тут не достатньо".

Мецола нагадала, що за місяць відбуватиметься оновлення Європарламенту, і вона вірить, що буде обраний "міцний парламент, який буде рішуче підтримувати Україну".

Сміливість не може бути нашою єдиною стратегією захисту, — підкреслила Мецола. Вона наголосила, що ніколи нічого не можна вирішувати про Україну без України. Поширити

Наприкінці виступу з трибуни Верховної Ради України президент Європарламенту зацитувала українською мовою слова гімну: "Ще не вмерла України ні слава, ні воля".

Роберта Мецола у Києві: що відомо

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола сьогодні взяла участь у другому Міжнародному саміті міст і регіонів України.

Президент Володимир Зеленський під час цього заходу зауважив, що Україна наблизилась впритул до фактичного старту переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Глава держави сказав, що Україна та інші країни, які заслуговують бути в Євросоюзі, отримали статус кандидатів і розпочали підготовку до переговорів про членство.