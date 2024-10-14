По результатам последних исследований ученых было подтверждено, что у людей с чрезмерным влечением к сладкому существует более высокий риск возникновения депрессии, диабета и сердечно-сосудистых проблем, в частности инсульта.
Главные тезисы
- Чрезмерное потребление сладкого увеличивает риск развития депрессии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний
- Умеренное употребление сладкого снижает риск сердечных проблем и инсульта благодаря большему количеству клетчатки в рационе
- Ученые выявили более высокий уровень воспалительных маркеров и глюкозы в крови у тех, кто злоупотребляет сладким
- Исследование подтверждает важность осторожного потребления сладкого из-за потенциального негативного влияния на организм
- Умеренное употребление сладкого коррелирует с низким риском развития серьезных заболеваний, в отличие от чрезмерного потребления
Что известно о рисках для здоровья при злоупотреблении сладким
Группа ученых из Университета Суррея провела исследования на основе данных Биобанка Великобритании, в котором содержится медицинская информация о около 180 тыс человек.
Людей поделили на тех, кто заботится о здоровье, умеренно употребляющих сладкое и тех, кто имеет чрезмерное влечение к лакомству.
По результатам показателей крови, анализ которых провели с помощью ИИ, было подтверждено, что у чрезмерно потребляющих сладости на 31% выше риск развития депрессии.
Какие результаты продемонстрировали люди, умеренно потребляющие лакомство
Между тем, в группе людей, заботящихся о собственном здоровье, был зафиксирован значительно меньший риск сердечных заболеваний и инсульта за счет потребления большего количества клетчатки.
В группе людей, которые умеренно потребляли сладкое, был зафиксирован не очень высокий уровень развития указанных болезней.
Он добавил, что переработанный сахар — ключевой фактор в рационе многих людей.
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