Медики заявили о значительных рисках для любителей злоупотреблять сладким
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Медики заявили о значительных рисках для любителей злоупотреблять сладким

Сладости
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Источник:  online.ua

По результатам последних исследований ученых было подтверждено, что у людей с чрезмерным влечением к сладкому существует более высокий риск возникновения депрессии, диабета и сердечно-сосудистых проблем, в частности инсульта.

Главные тезисы

  • Чрезмерное потребление сладкого увеличивает риск развития депрессии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний
  • Умеренное употребление сладкого снижает риск сердечных проблем и инсульта благодаря большему количеству клетчатки в рационе
  • Ученые выявили более высокий уровень воспалительных маркеров и глюкозы в крови у тех, кто злоупотребляет сладким
  • Исследование подтверждает важность осторожного потребления сладкого из-за потенциального негативного влияния на организм
  • Умеренное употребление сладкого коррелирует с низким риском развития серьезных заболеваний, в отличие от чрезмерного потребления

Что известно о рисках для здоровья при злоупотреблении сладким

Группа ученых из Университета Суррея провела исследования на основе данных Биобанка Великобритании, в котором содержится медицинская информация о около 180 тыс человек.

Людей поделили на тех, кто заботится о здоровье, умеренно употребляющих сладкое и тех, кто имеет чрезмерное влечение к лакомству.

По результатам показателей крови, анализ которых провели с помощью ИИ, было подтверждено, что у чрезмерно потребляющих сладости на 31% выше риск развития депрессии.

Любители сладкого имеют высокий риск возникновения опасных заболеваний
Ребенок и сладости

В группе сладкоежек был более высокий уровень С-реактивного белка, который является маркером воспаления. Результаты их крови также показывают более высокий уровень глюкозы и плохой липидный профиль Это является серьезным предупреждением о диабете и сердечных заболеваниях, — отмечает ведущий автор исследования и профессор медицинской и биомедицинской информатики в Университете Суррея Нофар Гейфман.

Какие результаты продемонстрировали люди, умеренно потребляющие лакомство

Между тем, в группе людей, заботящихся о собственном здоровье, был зафиксирован значительно меньший риск сердечных заболеваний и инсульта за счет потребления большего количества клетчатки.

В группе людей, которые умеренно потребляли сладкое, был зафиксирован не очень высокий уровень развития указанных болезней.

Еда, которая вам нравится или не нравится, напрямую связана с вашим здоровьем. Если ваша любимая пища — пирожные, конфеты и сладкие напитки, то результаты нашего исследования показывают, что это может оказать негативное влияние на ваше здоровье, — подчеркнул Гейфман.

Он добавил, что переработанный сахар — ключевой фактор в рационе многих людей.

Эти результаты являются еще одним доказательством того, что мы как общество должны подумать, прежде чем есть, — отметил профессор.

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