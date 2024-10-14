По результатам последних исследований ученых было подтверждено, что у людей с чрезмерным влечением к сладкому существует более высокий риск возникновения депрессии, диабета и сердечно-сосудистых проблем, в частности инсульта.

Что известно о рисках для здоровья при злоупотреблении сладким

Группа ученых из Университета Суррея провела исследования на основе данных Биобанка Великобритании, в котором содержится медицинская информация о около 180 тыс человек.

Людей поделили на тех, кто заботится о здоровье, умеренно употребляющих сладкое и тех, кто имеет чрезмерное влечение к лакомству.

По результатам показателей крови, анализ которых провели с помощью ИИ, было подтверждено, что у чрезмерно потребляющих сладости на 31% выше риск развития депрессии.

Ребенок и сладости

В группе сладкоежек был более высокий уровень С-реактивного белка, который является маркером воспаления. Результаты их крови также показывают более высокий уровень глюкозы и плохой липидный профиль Это является серьезным предупреждением о диабете и сердечных заболеваниях, — отмечает ведущий автор исследования и профессор медицинской и биомедицинской информатики в Университете Суррея Нофар Гейфман. Поделиться

Какие результаты продемонстрировали люди, умеренно потребляющие лакомство

Между тем, в группе людей, заботящихся о собственном здоровье, был зафиксирован значительно меньший риск сердечных заболеваний и инсульта за счет потребления большего количества клетчатки.

В группе людей, которые умеренно потребляли сладкое, был зафиксирован не очень высокий уровень развития указанных болезней.

Еда, которая вам нравится или не нравится, напрямую связана с вашим здоровьем. Если ваша любимая пища — пирожные, конфеты и сладкие напитки, то результаты нашего исследования показывают, что это может оказать негативное влияние на ваше здоровье, — подчеркнул Гейфман. Поделиться

Он добавил, что переработанный сахар — ключевой фактор в рационе многих людей.