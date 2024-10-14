За результатами останніх досліджень науковців було підтверджено, що у людей із надмірним потягом до солодкого існує вищий ризик виникнення депресії, діабету та серцево-судинних проблем, зокрема, інсульту.

Що відомо про ризики для здоров’я у разі зловживання солодким

Зазначається, що група науковців з Університету Суррея провела дослідження на основі даних Біобанку Великої Британії, у якому міститься медична інформація про близько 180 тис осіб.

Людей поділили на тих, хто піклується про здоров’я, тих хто помірно вживає солодке і тих, хто має надмірний потяг до ласощів.

За результатами показників крові, аналіз яких провели за допомогою ШІ, було підтверджено, що в тих хто надмірно споживає солодощі, на 31% вищий ризик розвитку депресії.

Дитина і солодощі

У групі ласунів був вищий рівень С-реактивного білка, який є маркером запалення. Результати їхньої крові також показують вищий рівень глюкози та поганий ліпідний профіль Це є серйозним попередженням про діабет та серцеві захворювання, — зазначає провідний автор дослідження та професор медичної та біомедичної інформатики в Університеті Суррея Нофар Гейфман. Поширити

Які результати продемонстрували люди, що помірно споживають ласощі

Між тим у групі людей, які піклуються про власне здоров’я, було зафіксовано значно менший ризик серцевих захворювань та інсульту за рахунок споживання більшої кількості клітковини.

У групі людей, які помірно споживали солодке був зафіксований не дуже високий рівень розвитку зазначених хвороб.

Їжа, яка вам подобається або не подобається, безпосередньо пов’язана з вашим здоров’ям. Якщо вашою улюбленою їжею є тістечка, цукерки та солодкі напої, то результати нашого дослідження показують, що це може мати негативний вплив на ваше здоров’я, — підкреслив Гейфман. Поширити

Він додав, що перероблений цукор є ключовим фактором у раціоні багатьох людей.