За результатами останніх досліджень науковців було підтверджено, що у людей із надмірним потягом до солодкого існує вищий ризик виникнення депресії, діабету та серцево-судинних проблем, зокрема, інсульту.
Головні тези:
- Дослідження показали, що люди з надмірним потягом до солодкого мають вищий ризик розвитку депресії, діабету та серцево-судинних захворювань, зокрема, інсульту.
- Надмірне споживання солодкого призводить до підвищення рівня запальних маркерів та глюкози в крові, що може спричинити діабет та серцеві захворювання.
- Люди, які помірно споживають солодке, демонструють менший ризик серцевих проблем та інсульту за рахунок більшої кількості клітковини у раціоні.
- Підкреслено, що перероблений цукор є ключовим фактором у раціоні багатьох людей, що впливає на їхнє здоров'я.
- Дослідження свідчить про необхідність обережного споживання солодкого, оскільки залежність від цукру може мати негативний вплив на організм.
Що відомо про ризики для здоров’я у разі зловживання солодким
Зазначається, що група науковців з Університету Суррея провела дослідження на основі даних Біобанку Великої Британії, у якому міститься медична інформація про близько 180 тис осіб.
Людей поділили на тих, хто піклується про здоров’я, тих хто помірно вживає солодке і тих, хто має надмірний потяг до ласощів.
За результатами показників крові, аналіз яких провели за допомогою ШІ, було підтверджено, що в тих хто надмірно споживає солодощі, на 31% вищий ризик розвитку депресії.
Які результати продемонстрували люди, що помірно споживають ласощі
Між тим у групі людей, які піклуються про власне здоров’я, було зафіксовано значно менший ризик серцевих захворювань та інсульту за рахунок споживання більшої кількості клітковини.
У групі людей, які помірно споживали солодке був зафіксований не дуже високий рівень розвитку зазначених хвороб.
Він додав, що перероблений цукор є ключовим фактором у раціоні багатьох людей.
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