Медики заявили про значні ризики для любителів зловживати солодким
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Медики заявили про значні ризики для любителів зловживати солодким

Солодощі
Джерело:  online.ua

За результатами останніх досліджень науковців було підтверджено, що у людей із надмірним потягом до солодкого існує вищий ризик виникнення депресії, діабету та серцево-судинних проблем, зокрема, інсульту.

Головні тези:

  • Дослідження показали, що люди з надмірним потягом до солодкого мають вищий ризик розвитку депресії, діабету та серцево-судинних захворювань, зокрема, інсульту.
  • Надмірне споживання солодкого призводить до підвищення рівня запальних маркерів та глюкози в крові, що може спричинити діабет та серцеві захворювання.
  • Люди, які помірно споживають солодке, демонструють менший ризик серцевих проблем та інсульту за рахунок більшої кількості клітковини у раціоні.
  • Підкреслено, що перероблений цукор є ключовим фактором у раціоні багатьох людей, що впливає на їхнє здоров'я.
  • Дослідження свідчить про необхідність обережного споживання солодкого, оскільки залежність від цукру може мати негативний вплив на організм.

Що відомо про ризики для здоров’я у разі зловживання солодким

Зазначається, що група науковців з Університету Суррея провела дослідження на основі даних Біобанку Великої Британії, у якому міститься медична інформація про близько 180 тис осіб.

Людей поділили на тих, хто піклується про здоров’я, тих хто помірно вживає солодке і тих, хто має надмірний потяг до ласощів.

За результатами показників крові, аналіз яких провели за допомогою ШІ, було підтверджено, що в тих хто надмірно споживає солодощі, на 31% вищий ризик розвитку депресії.

Любителі солодкого мають високий ризик виникнення небезпечних захворювань
Дитина і солодощі

У групі ласунів був вищий рівень С-реактивного білка, який є маркером запалення. Результати їхньої крові також показують вищий рівень глюкози та поганий ліпідний профіль Це є серйозним попередженням про діабет та серцеві захворювання, — зазначає провідний автор дослідження та професор медичної та біомедичної інформатики в Університеті Суррея Нофар Гейфман.

Які результати продемонстрували люди, що помірно споживають ласощі

Між тим у групі людей, які піклуються про власне здоров’я, було зафіксовано значно менший ризик серцевих захворювань та інсульту за рахунок споживання більшої кількості клітковини.

У групі людей, які помірно споживали солодке був зафіксований не дуже високий рівень розвитку зазначених хвороб.

Їжа, яка вам подобається або не подобається, безпосередньо пов’язана з вашим здоров’ям. Якщо вашою улюбленою їжею є тістечка, цукерки та солодкі напої, то результати нашого дослідження показують, що це може мати негативний вплив на ваше здоров’я, — підкреслив Гейфман.

Він додав, що перероблений цукор є ключовим фактором у раціоні багатьох людей.

Ці результати є ще одним доказом того, що ми, як суспільство, повинні подумати, перш ніж їсти, — зазначив професор.

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