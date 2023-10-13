Мегадоговор. Microsoft разрешили купить разработчика игр Activision Blizzard за почти 69 млрд долларов

Британский регулятор одобрил сделку Microsoft на сумму 69 млрд долларов по покупке производителя игр Call of Duty и World of Warcraft Activision Blizzard.

Microsoft покупает Activision Blizzard

Управление конкуренции и рынков Великобритании (CMA) позволило Microsoft купить производителя видеоигр.

Еще в апреле CMA заблокировало соглашение из-за опасений, что Microsoft – производитель игровой консоли Xbox – будет доминировать на рынке видеоигр, что нарушило бы конкуренцию.

Однако в сентябре регулятор заявил, что пересмотренное соглашение теперь предусматривает, что Microsoft передаст права компании Ubisoft на реализацию игр Blizzard из-за облачных услуг за пределами Европы.

Сара Карделл, исполнительный директор CMA, заявила, что регулятор гарантирует, что Microsoft не сможет «захватить» облачные игры, позволяющие пользователям транслировать хранящиеся на удаленных серверах видеоигры на свои устройства.

Что известно о соглашении Microsoft и Activision Blizzard

Microsoft заявила о намерении приобрести Activision Blizzard в январе 2022 года.

Общая сумма сделки – 68,7 млрд долларов. Это самая большая такая сделка в истории игровой индустрии.

18 октября соглашение должно быть завершено.

Процесс покупки занял 20 месяцев из-за расследования сделки различными антимонопольными регуляторами типа CMA и FTC.