Мегаугода. Microsoft дозволили купити розробника ігор Activision Blizzard за майже 69 млрд доларів
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Мегаугода. Microsoft дозволили купити розробника ігор Activision Blizzard за майже 69 млрд доларів

Activision Blizzard
Джерело:  The Guardian

Британський регулятор схвалив угоду Microsoft на суму 69 млрд доларів щодо купівлі виробника ігор Call of Duty та World of Warcraft Activision Blizzard.

Microsoft купує Activision Blizzard

Управління конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) дозволило Microsoft купити виробника відеоігор.

Ще у квітні CMA заблокувало угоду, через побоювання, що Microsoft – виробник ігрової консолі Xbox – домінуватиме на ринку відеоігор, що порушило б конкуренцію.

Проте у вересні регулятор заявив, що переглянута угода тепер передбачає, що Microsoft передасть права компанії Ubisoft на реалізацію ігр Blizzard через хмарні послуги за межами Європи.

Сара Карделл, виконавчий директор CMA, заявила, що регулятор гарантує, що Microsoft не зможе «захопити» хмарні ігри, які дозволяють користувачам транслювати відеоігри, що зберігаються на віддалених серверах, на свої пристрої.

Що відомо про угоду Microsoft та Activision Blizzard

Microsoft заявила про намір придбати Activision Blizzard у січні 2022 року.

Загальна сума угоди - 68,7 млрд доларів. Це найбільша така угода в історії ігрової індустрії.

18 жовтня угода повинна бути завершена.

Процес купівлі зайняв 20 місяців через розслідування угоди різними антимонопольними регуляторами на кшталт CMA та FTC.

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