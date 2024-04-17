Мемориал Героев Украины. Во Львове выбрали лучший проект комплекса военных захоронений
Категория
Украина
Дата публикации

Мемориал Героев Украины. Во Львове выбрали лучший проект комплекса военных захоронений

Мемориал Героев Украины
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Источник:  online.ua

Победителями архитектурного конкурса на лучший проект Мемориального комплекса военных захоронений Героев Украины стали Виктор Голубев и Дмитрий Райфшнайдер из Хмельницкого.

Как будет выглядеть Мемориал Героев Украины во Львове

Конкурс длился три месяца и победителя выбирали среди 27 предложений.

Львовский городской совет сообщает, что по ул. И. Мечникова во Львове, кроме зоны захоронений, планируют обустроить мемориальный сквер, музей, монумент неизвестному солдату, часовню и колумбарий — место для захоронения урн с прахом.

Проект победителей конкурса Виктора Голубева и Дмитрия Райфшнайдера будет дорабатываться с членами совещательного совета, в который входят военные, семьи погибших и представители духовенства и с которыми накануне встречались архитекторы.

Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua
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Во Львовском городском совете рассказали, что по проекту нагробные сооружения на кладбище предлагают выполнить из белого архитектурного бетона с вкраплениями натурального камня (терраццо).

На надгробном камне будет место для фотографии и имени с годами жизни павшей. Вместе с надгробным камнем будет место для размещения цветов и лампадок.

На передней части комплекса у улицы Мечникова предлагаем обустроить площадь с монументом неизвестному воину. Концепция новой площади заключается в изменении оси города на историческую ось. Эта ось направлена на северо-восток и восток в усредненную точку, объединяющую координаты боев за Киев, Харьков, Донецк, Авдеевку, Дебальцево, Иловайск, Херсон и основное направление обороны Украины. Такое смещение оси должно привлечь внимание к географическому единству Украины и контрастировать со структурой города, врезаясь в нее, — отметил автор проекта Дмитрий Райфшнайдер.

Также на площади разместят плиту, на которой изобразят графические знаки бригад и подразделений, герои которых воевали за Украину. Здесь также будет место возложения цветов.

В конце марсового поля оставят крест в честь Украинской галицкой армии. Возле него разместят молитвенное сооружение.

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