Мемориал Героев Украины. Во Львове выбрали лучший проект комплекса военных захоронений

Победителями архитектурного конкурса на лучший проект Мемориального комплекса военных захоронений Героев Украины стали Виктор Голубев и Дмитрий Райфшнайдер из Хмельницкого.
Как будет выглядеть Мемориал Героев Украины во Львове
Конкурс длился три месяца и победителя выбирали среди 27 предложений.
Львовский городской совет сообщает, что по ул. И. Мечникова во Львове, кроме зоны захоронений, планируют обустроить мемориальный сквер, музей, монумент неизвестному солдату, часовню и колумбарий — место для захоронения урн с прахом.
Проект победителей конкурса Виктора Голубева и Дмитрия Райфшнайдера будет дорабатываться с членами совещательного совета, в который входят военные, семьи погибших и представители духовенства и с которыми накануне встречались архитекторы.
Во Львовском городском совете рассказали, что по проекту нагробные сооружения на кладбище предлагают выполнить из белого архитектурного бетона с вкраплениями натурального камня (терраццо).
На надгробном камне будет место для фотографии и имени с годами жизни павшей. Вместе с надгробным камнем будет место для размещения цветов и лампадок.
Также на площади разместят плиту, на которой изобразят графические знаки бригад и подразделений, герои которых воевали за Украину. Здесь также будет место возложения цветов.
В конце марсового поля оставят крест в честь Украинской галицкой армии. Возле него разместят молитвенное сооружение.
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