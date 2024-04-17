Меморіал Героїв України. У Львові обрали найкращий проєкт комплексу військових поховань

Переможцями архітектурного конкурсу на найкращий проєкт Меморіального комплексу військових поховань Героїв України стали Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер з Хмельницького.

Як виглядатиме Меморіал Героїв України у Львові

Конкурс тривав три місяці й переможця обирали серед 27 пропозицій.

Львівська міська рада повідомляє, що на вул. І. Мечникова у Львові окрім зони поховань планують облаштувати меморіальний сквер, музей, монумент невідомому солдату, каплицю та колумбарій — місце для захоронення урн з прахом.

Проєкт переможців конкурсу Віктора Голубєва та Дмитра Райфшнайдера буде доопрацьовуватися з членами дорадчої ради, до якої входять військові, родини загиблих та представники духовенства і з якими напередодні зустрічались архітектори.

Фото: city-adm.lviv.ua Фото: city-adm.lviv.ua Фото: city-adm.lviv.ua Фото: city-adm.lviv.ua Фото: city-adm.lviv.ua Фото: city-adm.lviv.ua Фото: city-adm.lviv.ua 1 з 7

У Львівській міській раді розповіли, що за проєктом намогильні споруди на цвинтарі пропонують виконати з білого архітектурного бетону із вкрапленнями натурального каменю (“терраццо”).

На надгробному камені буде місце для фотографії та імені з роками життя полеглого. Разом із надгробним каменем буде місце для розміщення квітів та лампадок.

На передній частині комплексу біля вулиці Мечникова пропонуємо облаштувати площу з монументом невідомому воїну. Концепція нової площі полягає у зміненні осі міста на вісь історичну. Ця вісь направлена на північний схід та схід в усереднену точку, що поєднує координати боїв за Київ, Харків, Донецьк, Авдіївку, Дебальцеве, Іловайськ, Херсон та основний напрямок оборони України. Таке зміщення осі має привернути увагу до географічної єдності України та контрастувати зі структурою міста, врізаючись у неї, — зазначив автор проєкту Дмитро Райфшнайдер. Поширити

Також на площі розташують плиту, на якій зобразять графічні знаки бригад і підрозділів, герої яких воювали за Україну. Тут також буде місце покладання квітів.

В кінці «марсового поля» залишать хрест на честь Української галицької армії. Біля нього розмістять молитовну споруду.