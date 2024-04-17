Меморіал Героїв України. У Львові обрали найкращий проєкт комплексу військових поховань

Переможцями архітектурного конкурсу на найкращий проєкт Меморіального комплексу військових поховань Героїв України стали Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер з Хмельницького.
Як виглядатиме Меморіал Героїв України у Львові
Конкурс тривав три місяці й переможця обирали серед 27 пропозицій.
Львівська міська рада повідомляє, що на вул. І. Мечникова у Львові окрім зони поховань планують облаштувати меморіальний сквер, музей, монумент невідомому солдату, каплицю та колумбарій — місце для захоронення урн з прахом.
Проєкт переможців конкурсу Віктора Голубєва та Дмитра Райфшнайдера буде доопрацьовуватися з членами дорадчої ради, до якої входять військові, родини загиблих та представники духовенства і з якими напередодні зустрічались архітектори.
У Львівській міській раді розповіли, що за проєктом намогильні споруди на цвинтарі пропонують виконати з білого архітектурного бетону із вкрапленнями натурального каменю (“терраццо”).
На надгробному камені буде місце для фотографії та імені з роками життя полеглого. Разом із надгробним каменем буде місце для розміщення квітів та лампадок.
Також на площі розташують плиту, на якій зобразять графічні знаки бригад і підрозділів, герої яких воювали за Україну. Тут також буде місце покладання квітів.
В кінці «марсового поля» залишать хрест на честь Української галицької армії. Біля нього розмістять молитовну споруду.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-