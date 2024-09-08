По информации НБУ, благодаря усилиям партнеров международные резервы Украины за август выросли почти на 14% до 42,3 млрд долларов.

Что известно о росте международных резервов Украины в течение августа

В НБУ отметили, что росту международных резервов в течение августа способствовали:

Поступление в пользу правительства. На валютные счета правительства в Нацбанке поступило 8 млн. 465 тыс. дол. США, в частности:

от Евросоюза в рамках инструмента Ukraine Facility 4 млрд. 552,9 млн. долл.;

от Всемирного банка 3 млрд. 899 млн. дол.

Доллары

Операция Нацбанка на валютном рынке Украины. Так, НБУ продал на валютном рынке 2 млрд. 695,8 млн. дол. и выкупил в резервы 0,3 млн дол. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в августе составила 2 млрд 695,5 млн долл., уменьшившись по сравнению с июлем на 18,4%.

В Нацбанке отметили, что за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 724,1 млн долл., из которых:

обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком 266,0 млн. долл.;

выплаты, связанные с совершением сделок (ОЗГП) 239,9 млн долл.;

130,1 млн дол. — выплаты по государственным деривативам;

88,1 млн дол. — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 392,4 млн. дол.

В августе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 443,0 млн. дол.

международные резервы Украины на 1 августа 2024 составили 37,23 миллиарда долларов США, таким образом за июль они сократились на 1,8%.

Что известно о рекордном росте международных резервов Украины в 2023 году

По информации НБУ, в прошлом году международные резервы Украины выросли до 35,9 млрд. долларов. Такой объем является рекордным за последние 11 лет.

На динамику международных резервов оказывали влияние поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

Также 1,3 млрд поступило от США через трастовый фонд Всемирного банка, остальные поступили от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.