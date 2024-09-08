Міжнародні резерви України протягом серпня збільшились майже на 14%
Категорія
Економіка
Дата публікації

Міжнародні резерви України протягом серпня збільшились майже на 14%

НБУ
Міжнародні резерви України

За інформацією НБУ, завдяки зусиллям партнерів, міжнародні резерви України за серпень зросли майже на 14% до 42,3 млрд доларів. 

Головні тези:

  • Міжнародні резерви України зросли майже на 14% протягом серпня, до 42,3 млрд доларів у результаті дії різних факторів, включаючи надходження від партнерів.
  • Операції Нацбанку на валютному ринку також вплинули на зростання міжнародних резервів у серпні, інформація про які представлено в звіті.
  • У 2023 році міжнародні резерви України досягли рекордних 35,9 млрд доларів, що визначається як найбільший обсяг за останні 11 років.
  • Зростання міжнародних резервів викликане надходженнями на користь уряду і виплатами за обслуговування й погашення державного боргу, включаючи сплати МВФ.
  • Переоцінка вартості фінансових інструментів також вплинула на збільшення міжнародних резервів України протягом серпня.

Що відомо про зростання міжнародних резервів України протягом серпня

В НБУ зазначили, що зростанню міжнародних резервів протягом серпня сприяли:

Надходження на користь уряду. На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 8 млн 465 тис дол. США, зокрема:

  • від Євросоюзу в межах інструменту Ukraine Facility 4 млрд 552,9 млн дол;

  • від Світового банку 3 млрд 899 млн дол.

Міжнародні резерви України стрімко зросли протягом серпня
Долари

Операції Нацбанку на валютному ринку України. Так, НБУ продав на валютному ринку 2 млрд 695,8 млн дол. та викупив до резервів 0,3 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ в серпні становив 2 млрд 695,5 млн дол., зменшившись порівняно з липнем на 18,4%.

У Нацбанку зазначили, що за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 724,1 млн дол., з яких:

  • обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком 266,0 млн дол;

  • виплати, пов’язані із здійсненням правочинів (ОЗДП) 239,9 млн дол;

  • 130,1 млн дол. — виплати за державними деривативами;

  • 88,1 млн дол. — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 392,4 млн дол.

У серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 443,0 млн дол.

міжнародні резерви України на 1 серпня 2024 року становили 37,23 мільярда доларів США, таким чином за липень вони скоротилися на 1,8%.

Що відомо про рекордне зростання міжнародних резервів України у 2023 році

За інформацією НБУ, минулого року міжнародні резерви України зросли до 35,9 млрд доларів. Такий обсяг є рекордним за останні 11 років.

На динаміку міжнародних резервів впливали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

Також 1,3 млрд надійшло від США через трастовий фонд Світового банку, решта надійшли від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

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