Минобороны проведет испытания САУ Caesar с применением ИИ

В январе 2024 года в Париже приступит к работе Коалиция артиллерии по усилению украинской армии. Для Украины очень важно усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем.
Минобороны ведет работу по усилению артиллерии Украины
В январе 2024 года в Париже приступит к работе Коалиция артиллерии по усилению украинской армии. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в ходе встречи с делегацией Сената парламента Франции.
Он подчеркнул, что для Украины очень важно усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем.
В частности, Вооруженные Силы заинтересованы в дальнейшей закупке для своих нужд самоходных артиллерийских установок Caesar.
В 2024 году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.
По словам заместителя Министра обороны, применение ИИ позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.
При этом Иван Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать увеличению количества боеприпасов к САУ Caesar.
САУ Caesar в ВСУ
САУ Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
Между Украиной и Францией подписаны несколько контрактов по вооружению, в том числе поставки самоходных артиллерийских установок Caesar.
Париж втрое увеличил производство самоходных артиллерийских установок Caesar. Из-за чего Украина может получить гораздо больше этих гаубиц.
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