Міноборони проведе випробування САУ Caesar із застосуванням ШІ

У січні 2024 року в Парижі почне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії. Для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем.

Міноборони веде роботу над посиленням артилерії України

У січні 2024 року в Парижі почне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії. Про це повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції.

Він наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем.

Зокрема, Збройні Сили України зацікавлені у подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.

САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність, – сказав Іван Гаврилюк. Поширити

У 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

За словами заступника Міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.

При цьому Іван Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

САУ Caesar в ЗСУ

САУ Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі супротивника з відривом 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані зазвичай знаходиться артилерія, резерви, пункти управління супротивника. Їхнє знищення знижує наступальний потенціал ворога.

Між Україною та Францією підписано кілька контрактів щодо озброєння, серед них і постачання самохідних артилерійських установок Caesar.

Париж утричі збільшив виробництво самохідних артилерійських установок Caesar. Через що Україна може отримати значно більше цих гаубиць.