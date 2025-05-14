Модные бунтарки. Знаменитости проигнорировали дресс-код Каннского кинофестиваля — фото
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Модные бунтарки. Знаменитости проигнорировали дресс-код Каннского кинофестиваля — фото

Клум
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Источник:  CNN

На красной дорожке Каннского кинофестиваля запретили откровенные платья и платья с длинными шлейфами. Но многие из знаменитостей не придерживались дрескода.

Главные тезисы

  • Многие знаменитости на Каннском кинофестивале нарушили новые правила дресс-кода, игнорируя запреты на открытую и объемную одежду.
  • Актрисы Гайди Клум и Ван Цяньхуэй стали первыми бунтарками, придя на кинофестиваль в платьях с длинными шлейфами.

Клум и Хадид бросили вызов дрескоду Каннского кинофестиваля

Селебритиз проигнорировали новый дресс-код Каннского кинофестиваля.

За несколько часов до начала мероприятия организаторы запретили открытые и пышные платья с длинными шлейфами. Некоторые, например актриса Хелли Берри, добросовестно соблюдали ограничения и изменили наряды.

Ван Цяньхуэй

А другие — нет. Актрисы Гайди Клум и Ван Цяньхуэй стали первыми бунтарками кинофестиваля, прибыв в платьях с длинными шлейфами. А модель Белла Хадид приехала в облегающем платье с высоким разрезом.

Белла Хадид

Напомним, организаторы Каннского кинофестиваля сделали новый дресскод из «мнения приличия». Но организаторы не уточнили, касается ли новая политика только буквального обнажения, или одежды, открывающей интимные части тела.

Под запрет попали также объемные платья с длинными шлейфами — они якобы мешают другим гостям. А еще на красную дорожку нельзя приходить в спортивной обуви.

78-й Каннский кинофестиваль начался 13 мая и продлится до 24 мая.

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