Модные бунтарки. Знаменитости проигнорировали дресс-код Каннского кинофестиваля — фото

На красной дорожке Каннского кинофестиваля запретили откровенные платья и платья с длинными шлейфами. Но многие из знаменитостей не придерживались дрескода.
Главные тезисы
- Многие знаменитости на Каннском кинофестивале нарушили новые правила дресс-кода, игнорируя запреты на открытую и объемную одежду.
- Актрисы Гайди Клум и Ван Цяньхуэй стали первыми бунтарками, придя на кинофестиваль в платьях с длинными шлейфами.
Клум и Хадид бросили вызов дрескоду Каннского кинофестиваля
Селебритиз проигнорировали новый дресс-код Каннского кинофестиваля.
За несколько часов до начала мероприятия организаторы запретили открытые и пышные платья с длинными шлейфами. Некоторые, например актриса Хелли Берри, добросовестно соблюдали ограничения и изменили наряды.
А другие — нет. Актрисы Гайди Клум и Ван Цяньхуэй стали первыми бунтарками кинофестиваля, прибыв в платьях с длинными шлейфами. А модель Белла Хадид приехала в облегающем платье с высоким разрезом.
Напомним, организаторы Каннского кинофестиваля сделали новый дресскод из «мнения приличия». Но организаторы не уточнили, касается ли новая политика только буквального обнажения, или одежды, открывающей интимные части тела.
78-й Каннский кинофестиваль начался 13 мая и продлится до 24 мая.
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