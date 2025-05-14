Модні бунтарки. Знаменитості проігнорували дрескод Каннського кінофестивалю — фото

На червоній доріжці цьогорічного Каннського кінофестивалю заборонили відверті сукні та сукні з довгими шлейфами. Але багато хто зі знаменитостей не дотримався дрескоду.
Головні тези:
- Знаменитості на Каннському кінофестивалі порушили нові правила дрескоду, ігноруючи заборони на відкритий та об'ємний одяг.
- Акторки Гайді Клум і Ван Цяньхуей стали першими бунтарками, прийшовши у сукнях із довгими шлейфами, а модель Белла Хадід шокувала облягаючою сукнею.
Клум та Хадід кинули виклик дрескоду Каннського кінофестивалю
Селебрітіз проігнорували новий дрес-код Каннського кінофестивалю.
За кілька годин до початку заходу організатори заборонили відкриті та пишні сукні з довгими шлейфами. Деякі, як-от акторка Геллі Беррі, сумлінно дотримувались обмежень і змінили вбрання.
А інші — ні. Акторки Гайді Клум і Ван Цяньхуей стали першими бунтарками кінофестивалю, прибувши в сукнях із довжелезними шлейфами. А модель Белла Хадід приїхала в облягаючій сукні з високим розрізом.
Нагадаємо, організатори Каннського кінофестивалю зробили новий дрескод з «міркувань пристойності». Але організатори не уточнили, чи стосується нова політика лише буквального оголення, чи одягу, що відкриває інтимні частини тіла.
78-й Каннський кінофестиваль почався 13 травня і триватиме до 24 травня.
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