Модні бунтарки. Знаменитості проігнорували дрескод Каннського кінофестивалю — фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Модні бунтарки. Знаменитості проігнорували дрескод Каннського кінофестивалю — фото

Клум
Джерело:  CNN

На червоній доріжці цьогорічного Каннського кінофестивалю заборонили відверті сукні та сукні з довгими шлейфами. Але багато хто зі знаменитостей не дотримався дрескоду.

Головні тези:

  • Знаменитості на Каннському кінофестивалі порушили нові правила дрескоду, ігноруючи заборони на відкритий та об'ємний одяг.
  • Акторки Гайді Клум і Ван Цяньхуей стали першими бунтарками, прийшовши у сукнях із довгими шлейфами, а модель Белла Хадід шокувала облягаючою сукнею.

Клум та Хадід кинули виклик дрескоду Каннського кінофестивалю

Селебрітіз проігнорували новий дрес-код Каннського кінофестивалю.

За кілька годин до початку заходу організатори заборонили відкриті та пишні сукні з довгими шлейфами. Деякі, як-от акторка Геллі Беррі, сумлінно дотримувались обмежень і змінили вбрання.

Ван Цяньхуей

А інші — ні. Акторки Гайді Клум і Ван Цяньхуей стали першими бунтарками кінофестивалю, прибувши в сукнях із довжелезними шлейфами. А модель Белла Хадід приїхала в облягаючій сукні з високим розрізом.

Белла Хадід

Нагадаємо, організатори Каннського кінофестивалю зробили новий дрескод з «міркувань пристойності». Але організатори не уточнили, чи стосується нова політика лише буквального оголення, чи одягу, що відкриває інтимні частини тіла.

Під заборону потрапили також обʼємні сукні з довгими шлейфами — вони нібито заважають іншим гостям. А ще на червону доріжку не можна приходити у спортивному взутті.

78-й Каннський кінофестиваль почався 13 травня і триватиме до 24 травня.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Сьогодні відкривається 70-й Каннський кінофестиваль
Сьогодні відкривається 70-й Каннський кінофестиваль
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Каннський кінофестиваль оголосив переможців — в списку призерів фільм Лозниці про Бабин Яр
Каннський кінофестиваль оголосив переможців — в списку призерів фільм Лозниці про Бабин Яр
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Каннський кінофестиваль оголосив переможців. Хто отримав золоту пальмову гілку
Каннський кінофестиваль оголосив переможців. Хто отримав золоту пальмову гілку

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?