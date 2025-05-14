Модні бунтарки. Знаменитості проігнорували дрескод Каннського кінофестивалю — фото

На червоній доріжці цьогорічного Каннського кінофестивалю заборонили відверті сукні та сукні з довгими шлейфами. Але багато хто зі знаменитостей не дотримався дрескоду.

Клум та Хадід кинули виклик дрескоду Каннського кінофестивалю

Селебрітіз проігнорували новий дрес-код Каннського кінофестивалю.

За кілька годин до початку заходу організатори заборонили відкриті та пишні сукні з довгими шлейфами. Деякі, як-от акторка Геллі Беррі, сумлінно дотримувались обмежень і змінили вбрання.

Ван Цяньхуей

А інші — ні. Акторки Гайді Клум і Ван Цяньхуей стали першими бунтарками кінофестивалю, прибувши в сукнях із довжелезними шлейфами. А модель Белла Хадід приїхала в облягаючій сукні з високим розрізом.

Белла Хадід

Нагадаємо, організатори Каннського кінофестивалю зробили новий дрескод з «міркувань пристойності». Але організатори не уточнили, чи стосується нова політика лише буквального оголення, чи одягу, що відкриває інтимні частини тіла.

Під заборону потрапили також обʼємні сукні з довгими шлейфами — вони нібито заважають іншим гостям. А ще на червону доріжку не можна приходити у спортивному взутті. Поширити

78-й Каннський кінофестиваль почався 13 травня і триватиме до 24 травня.