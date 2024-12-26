Команда израильских ученых из института Вейцмана под руководством профессора Офера Файнермана провела необычное исследование по сравнению навыков муравьев и людей в решении сложных логистических головоломок.
Главные тезисы
- Муравьи превзошли людей в решении головоломок благодаря единству, стратегическому планированию и коллективной памяти.
- Индивидуальные испытания показали, что люди преуспели за счет расчетного планирования и стратегических приемов.
- Муравьи, действуя группой, продемонстрировали большую разумность по сравнению с индивидуальной деятельностью людей.
- Исследование подтверждает, что муравьи действуют как суперорганизм, где сотрудничество превышает конкуренцию, открывая новые горизонты для изучения коллективного интеллекта.
- Муравьи и люди остаются единственными существами на планете, которые постоянно сотрудничают между собой при транспортировке грузов, превышающих их размеры, что делает изучение их способностей важным для понимания коллективных механизмов принятия решений.
Как муравьям удалось превзойти людей при решении сложных логистических головоломок
Дело в том, что муравьи и люди остаются единственными существами на планете, которые постоянно сотрудничают между собой при транспортировке больших грузов, значительно превышающих их размеры.
Израильские ученые решили использовать эту общую черту для проведения соревнования и определения того, кто лучше справляется с выполнением таких задач.
В рамках собственного исследования ученые создали реальную модель головоломки под названием "головоломка о пианино", которая считается классической вычислительной задачей в области планирования движения и робототехники.
Эта задача рассматривает вероятные способы транспортировки объектов необычной формы, например пианино, из точки А в точку Б в условиях сложной среды.
Муравьям, конечно, нужно было транспортировать не пианино, а предмет в виде буквы Т, который они должны были перемещать в прямоугольном пространстве, разделенном на три камеры, которые соединялись двумя узкими щелями.
В соревнованиях с людьми приняли участие муравьи вида Paratrechina longicornis, которые получили такое название из-за длинных усиков.
Для того, чтобы соревнование было как можно точнее, людям в некоторых случаях запретили общаться с помощью языка или жестов.
Кроме этого, людям было приказано держать груз только за ручки для имитации именно того способа, которым транспортируют предметы муравьи.
На ручках были встроены счетчики, которые измеряли силу тяги, приложенную каждым человеком на протяжении всего эксперимента.
Какие задачи муравьи выполняли лучше людей
Однако при выполнении групповой задачи, особенно при использовании больших групп, муравьи работали лучше не только при отдельных муравьях, а в ряде случаев, лучше людей.
Группы муравьев действовали сообща, просчитаны и стратегически, демонстрируя коллективную память, с помощью которой существа сохраняли определенное направление движения и избегали повторения допущенных ошибок.
При этом люди не продемонстрировали улучшенные результаты во время совместного выполнения задач.
По его словам, результаты исследователей подтверждают такое видение. Он добавил, что ученые показали, что муравьи, действующие как группа, умнее.
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