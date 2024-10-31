Ученые обнаружили одно из самых маленьких позвоночных существ на Земле - лягушку размером всего 6,95 мм.
Главные тезисы
- Самая маленькая лягушка на Земле Brachycephalus dacnis всего 6,95 мм.
- Лягушки из рода Brachycephalus обладают уникальным брачным голосом, который помогает различать виды и привлекать партнеров.
- У Brachycephalus dacnis наблюдаются уникальные особенности, такие как отсутствие некоторых внутренних органов и нетрадиционный процесс размножения.
- Маленький размер лягушек открывает новые возможности для выживания, позволяя им обитать в труднодоступных местах и избегать крупных хищников.
Что известно о самой маленькой лягушке в мире
Отмечается, что удивительное создание даже меньше некоторых муравьев и легко умещается на кончике пальца.
По словам герпетолога из Университета Кампинас Луиса Фелипе Толедо, который вместе с коллегами исследовал лягушку, получившую название Brachycephalus dacnis — в честь проекта по охране природы Dacnis, благодаря которому она и была найдена, каждая лягушка вида Brachycephalus имеет уникальный брачный голос, что и позволяет различать их между собой.
Эти существа обитают в тропических лесах на территории Бразилии, вид Brachycephalus еще называют лягушками седельниками. Они способны прыгать на расстояние, что в 30 раз превышает их размер.
Из-за их миниатюрных размеров разные виды Brachycephalus очень схожи между собой и их трудно различить.
Однако у каждого вида есть свой уникальный брачный голос, который помогает самкам выбирать правильного самца.
Подчеркивается, что звуки обнаруженной лягушки Brachycephalus dacnis содержат короткие ноты, больше похожие на чирикание.
ДНК тесты подтвердили, что Brachycephalus dacnis генетически отличается от других видов своего рода.
Изучая аудиозаписи голосов малых лягушек из тропических лесов Бразилии Толедо понял, что речь идет о ранее неизвестном виде Brachycephalus.
Что известно о необычном телосложении Brachycephalus dacnis
Ученые вместе с Толедо подробно просканировали обнаруженную лягушку с целью выяснить, как столь малые размеры влияют на строение тела существа.
В частности, у Brachycephalus dacnis есть только 2 пальца на передних лапах и три — на задних.
У нее также отсутствует ряд внутренних органов, например часть уха.
В отличие от обычных лягушек, Brachycephalus dacnis не проходит привычный для амфибий этап метаморфоза — она откладывает всего два яйца за цикл, и из них вылупляются уже сформированные лягушки, а не головастики.
Этот вид стал седьмым известным науке видом "лягушек-блох", и вторым наименьшим позвоночным в мире. Наименьшей же на сегодняшний день остается другая лягушка из рода Brachycephalus размером 6,5 мм.
Ранее рекорд самого маленького позвоночного принадлежал лягушке из Новой Гвинеи длиной 7 миллиметров.
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