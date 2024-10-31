Ученые обнаружили одно из самых маленьких позвоночных существ на Земле - лягушку размером всего 6,95 мм.

Что известно о самой маленькой лягушке в мире

Отмечается, что удивительное создание даже меньше некоторых муравьев и легко умещается на кончике пальца.

Brachycephalus dacnis

По словам герпетолога из Университета Кампинас Луиса Фелипе Толедо, который вместе с коллегами исследовал лягушку, получившую название Brachycephalus dacnis — в честь проекта по охране природы Dacnis, благодаря которому она и была найдена, каждая лягушка вида Brachycephalus имеет уникальный брачный голос, что и позволяет различать их между собой.

Эти существа обитают в тропических лесах на территории Бразилии, вид Brachycephalus еще называют лягушками седельниками. Они способны прыгать на расстояние, что в 30 раз превышает их размер.

Из-за их миниатюрных размеров разные виды Brachycephalus очень схожи между собой и их трудно различить.

Однако у каждого вида есть свой уникальный брачный голос, который помогает самкам выбирать правильного самца.

Подчеркивается, что звуки обнаруженной лягушки Brachycephalus dacnis содержат короткие ноты, больше похожие на чирикание.

ДНК тесты подтвердили, что Brachycephalus dacnis генетически отличается от других видов своего рода.

Изучая аудиозаписи голосов малых лягушек из тропических лесов Бразилии Толедо понял, что речь идет о ранее неизвестном виде Brachycephalus.

О, это два отдельных вида, — делится ученый собственной реакцией. Поделиться

Что известно о необычном телосложении Brachycephalus dacnis

Ученые вместе с Толедо подробно просканировали обнаруженную лягушку с целью выяснить, как столь малые размеры влияют на строение тела существа.

В частности, у Brachycephalus dacnis есть только 2 пальца на передних лапах и три — на задних.

У нее также отсутствует ряд внутренних органов, например часть уха.

В отличие от обычных лягушек, Brachycephalus dacnis не проходит привычный для амфибий этап метаморфоза — она откладывает всего два яйца за цикл, и из них вылупляются уже сформированные лягушки, а не головастики.

Хотя миниатюрный размер делает этих лягушек уязвимыми для мелких хищников, таких как муравьи и пауки, маленький размер открывает новые возможности для выживания. Это позволяет лягушкам обитать в труднодоступных местах, богатых пищей, которая недоступна для больших лягушек, — объясняет исследовательница Джоди Роули из Австралийского музея. Поделиться

Этот вид стал седьмым известным науке видом "лягушек-блох", и вторым наименьшим позвоночным в мире. Наименьшей же на сегодняшний день остается другая лягушка из рода Brachycephalus размером 6,5 мм.

В мире остается еще множество неизвестных миниатюрных лягушек, отмечает куратор герпетологии из Национального музея Дании Марк Шерц. Поделиться

Ранее рекорд самого маленького позвоночного принадлежал лягушке из Новой Гвинеи длиной 7 миллиметров.