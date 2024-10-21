Житель США построил самый маленький дом в мире. Как он выглядит
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Технологии
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Житель США построил самый маленький дом в мире. Как он выглядит

Мини-дом
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Источник:  online.ua

27-летний житель Западной Виргинии Леви Келли построил самый маленький дом в мире и планирует внести свое достижение в Книгу рекордов Гиннеса.

Главные тезисы

  • Леви Келли построил самый маленький дом в мире площадью 1,8 кв м и оборудовал его всем необходимым для комфортного проживания.
  • Дом на прицепе имеет кровать, кухню, горячую воду, туалет, душ, кондиционер и солнечные панели, сочетая маленький размер с функциональностью.
  • Этот удивительный дом стал примером минимализма и экономии в строительстве жилья, позволяя абсолютное удобство на небольшом пространстве.
  • Леви утеплил дом изнутри, установил спальную кровать на втором ярусе, оборудовал кухню с плитой и минихолодильником, делая его отличным вариантом для кемпинга.
  • Своим уникальным проектом Леви Келли демонстрирует, что даже наименьшее пространство можно превратить в уютное и функциональное жилище.

Как выглядит самый маленький дом в мире

Отмечается, что площадь самого маленького дома в мире составляет всего 1,8 кв метров. Однако в помещении есть кровать, кухня, горячая вода, туалет, душ, кондиционер, электроэнергия и необходимые электроприборы.

В частности, Келли рассчитывает попасть в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку считает построенный дом самым маленьким в мире.

Леви объяснил, что его дом не только маленький, но и практичный и многофункциональный, ведь в нем действительно можно жить.

Для создания уникального дома мужчина использовал прицеп, на котором построил деревянный дом из кедрового дерева с крышей из черепицы и установленными двумя солнечными панелями.

Рядом с домом есть душ, в котором есть как горячая, так и холодная вода, ведь внутри домика есть бойлер.

Что известно о виде дома изнутри

Мужчина также утеплил дом изнутри и обил стены панелями. В середине также размещается скамейка, на которой могут одновременно уместиться до трех человек, а на втором ярусе есть полноценная спальная кровать.

Кухня имеет панели, которые позволяют достаточно быстро готовить, раковину и даже электрическую плиту. Среди прочего в комнате есть минихолодильник и кондиционер, которые позволяют поддерживать комфортную температуру.

Леви считает, что этот дом станет идеальным вариантом для кемпинга. За счет того, что дом построен на прицепе, его можно взять на отдых. В итоге мужчина добавил, что на строительство потратил всего 5000 долларов.

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