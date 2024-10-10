В США стая енотов заставила женщину бежать из собственного дома ― видео
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В США стая енотов заставила женщину бежать из собственного дома ― видео

Енот
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Источник:  Sky News

Жительница города Пулсбо в штате Вашингтон вынуждена была скрыться из собственного дома после того, как его окружило около сотни диких енотов.

Главные тезисы

  • Стая енотов атаковала жилой дом женщины, требуя еду и преследуя ее как днем, так и ночью.
  • Кормление диких животных может привести к опасным ситуациям и привлечь более агрессивных хищников, предупреждают представители власти.
  • После эвакуации женщины и прекращения кормления, еноты начали покидать территорию, не получая еду, улучшая ситуацию вокруг дома.
  • Департамент рыбного хозяйства и дикой природы штата Вашингтон напоминает об опасности кормления диких животных из-за риска заболеваний и привлечения опасных хищников.
  • Инцидент со стайей енотов является наглядным примером того, как бесконтрольное кормление диких животных может привести к серьезным последствиям для людей и животных.

Что известно об атаке енотов на жилой дом

Отмечается, что женщина кормила диких енотов в течение нескольких десятилетий, однако даже не подозревала, что это приведет к подобному инциденту, когда около сотни диких животных оцепят ее дом, требуя еды.

В частности, сначала она подбрасывала пищу нескольким енотам, что казалось ей безопасным.

Однако впоследствии количество диких енотов вблизи ее дома стало стремительно увеличиваться. Животные начали царапаться в дверь, прыгать на машину, а также проявлять агрессию.

Закончилось это тем, что дом женщины окружили около сотни енотов, которые требовали еды и постоянно преследовали женщину во время ее попыток выйти на улицу.

С остальными ей пришлось бежать из собственного дома.

Еноты становились все более агрессивными, требовали еду и преследовали хозяйку и днем и ночью. Они царапали дом, гремели в дверь. Когда женщина подъезжала на автомобиле, еноты окружали его и царапали. Они преследовали ее даже тогда, когда она просто выходила из дома, — рассказал представитель офиса шерифа округа Китсап Кевин Маккарти.

По его словам, животные постоянно возвращались в дом в поисках пищи. Представитель Департамента рыбного хозяйства и дикой природы штата Вашингтон Бриджит Майр предостерегла от кормления диких животных, ведь они могут переносить различные болезни, а еда может привлечь других, более опасных хищников, таких как койоты и медведи.

Теперь, после того, как женщина покинула дом, еноты постепенно покидают территорию.

Кажется, еноты начали расходиться, когда перестали получать пищу. Мы рады, что ситуация наконец-то начала решаться положительно, — подчеркнула Бриджит Майр.

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