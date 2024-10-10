Жительница города Пулсбо в штате Вашингтон вынуждена была скрыться из собственного дома после того, как его окружило около сотни диких енотов.

Что известно об атаке енотов на жилой дом

Отмечается, что женщина кормила диких енотов в течение нескольких десятилетий, однако даже не подозревала, что это приведет к подобному инциденту, когда около сотни диких животных оцепят ее дом, требуя еды.

В частности, сначала она подбрасывала пищу нескольким енотам, что казалось ей безопасным.

Однако впоследствии количество диких енотов вблизи ее дома стало стремительно увеличиваться. Животные начали царапаться в дверь, прыгать на машину, а также проявлять агрессию.

Закончилось это тем, что дом женщины окружили около сотни енотов, которые требовали еды и постоянно преследовали женщину во время ее попыток выйти на улицу.

С остальными ей пришлось бежать из собственного дома.

Еноты становились все более агрессивными, требовали еду и преследовали хозяйку и днем и ночью. Они царапали дом, гремели в дверь. Когда женщина подъезжала на автомобиле, еноты окружали его и царапали. Они преследовали ее даже тогда, когда она просто выходила из дома, — рассказал представитель офиса шерифа округа Китсап Кевин Маккарти. Поделиться

По его словам, животные постоянно возвращались в дом в поисках пищи. Представитель Департамента рыбного хозяйства и дикой природы штата Вашингтон Бриджит Майр предостерегла от кормления диких животных, ведь они могут переносить различные болезни, а еда может привлечь других, более опасных хищников, таких как койоты и медведи.

Теперь, после того, как женщина покинула дом, еноты постепенно покидают территорию.