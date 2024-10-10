Жителька міста Пулсбо у штаті Вашингтон змушена була втекти з власного будинку після того, як його оточило близько сотні диких єнотів.
Головні тези:
- Жителька міста Пулсбо втекла з власного будинку через атаку близько сотні диких єнотів, яких вона годувала протягом кількох десятиліть.
- Єноти стали агресивними, дряпали двері та переслідували жінку як вдень, так і вночі, вимагаючи їжі.
- Представники влади застерігають від годування диких тварин, оскільки це може призвести до небезпеки та привернути ще більш агресивних хижаків.
- Після того, як жінка покинула будинок, єноти почали покидати територію, не отримуючи їжу.
- Ситуація з атакою єнотів навколо будинку жінки починає покращуватися після її евакуації та припинення годування тварин.
Що відомо про атаку єнотів на житловий будинок
Зазначається, що жінка годувала диких єнотів протягом кількох десятиліть, однак навіть не підозрювала, що це призведе до подібного інциденту, коли близько сотні диких тварин оточить її будинок, вимагаючи їжі.
Зокрема, спочатку вона підкидала їжу кільком єнотам, що здавалось їй безпечним.
Однак згодом кількість диких єнотів поблизу її будинку почала стрімко збільшуватись. Тварини почали дряпатись у двері, стрибати на автівку, а також проявляти агресію.
Закінчилось це все тим, що будинок жінки оточили близько сотні єнотів, які вимагали їжі та постійно переслідували жінку під час її спроб вийти на вулицю.
З рештою їй довелось втекти з власного будинку.
За його словами, тварини постійно повертались до будинку у пошуках їжі.Представник Департаменту рибного господарства та дикої природи штату Вашингтон Бріджіт Майр застерегла від годування диких тварин, адже вони можуть переносити різні хвороби, а їжа може привабити інших, небезпечніших хижаків, таких як койоти та ведмеді.
Наразі, після того, як жінка покинула будинок, єноти поступово залишають територію.
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