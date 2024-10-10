Жителька міста Пулсбо у штаті Вашингтон змушена була втекти з власного будинку після того, як його оточило близько сотні диких єнотів.

Що відомо про атаку єнотів на житловий будинок

Зазначається, що жінка годувала диких єнотів протягом кількох десятиліть, однак навіть не підозрювала, що це призведе до подібного інциденту, коли близько сотні диких тварин оточить її будинок, вимагаючи їжі.

Зокрема, спочатку вона підкидала їжу кільком єнотам, що здавалось їй безпечним.

Однак згодом кількість диких єнотів поблизу її будинку почала стрімко збільшуватись. Тварини почали дряпатись у двері, стрибати на автівку, а також проявляти агресію.

Закінчилось це все тим, що будинок жінки оточили близько сотні єнотів, які вимагали їжі та постійно переслідували жінку під час її спроб вийти на вулицю.

З рештою їй довелось втекти з власного будинку.

Єноти ставали все агресивнішими, вимагали їжу і переслідували господиню і вдень, і вночі. Вони дряпали будинок, гримали у двері. Коли жінка під'їжджала на автомобілі, єноти оточували його та дряпали. Вони переслідували її навіть тоді, коли вона просто виходила з дому, — розповів представник офісу шерифа округу Кітсап Кевін Маккарті. Поширити

За його словами, тварини постійно повертались до будинку у пошуках їжі.Представник Департаменту рибного господарства та дикої природи штату Вашингтон Бріджіт Майр застерегла від годування диких тварин, адже вони можуть переносити різні хвороби, а їжа може привабити інших, небезпечніших хижаків, таких як койоти та ведмеді.

Наразі, після того, як жінка покинула будинок, єноти поступово залишають територію.