27-річний мешканець Західної Вірджинії Леві Келлі побудував найменший будинок у світі та планує внести своє досягнення до Книги рекордів Гіннеса.

Як виглядає найменший будинок у світі

Зазначається, що площа найменшого будинку у світі складає всього 1,8 кв метрів. Однак у приміщенні при цьому є ліжко, кухня, гаряча вода, туалет, душ, кондиціонер, електроенергія та необхідні електроприлади.

Зокрема, Келлі розраховує потрапити до Книги рекордів Гіннеса, оскільки вважає побудований будинок найменшим у світі.

Леві пояснив, що його будинок є не лише маленьким, але й практичним і багатофункційним, адже у ньому дійсно можна жити.

Для створення унікального будинку чоловік використав причеп, на якому звів дерев'яний будинок з кедрового дерева з дахом з черепиці та встановленими двома сонячними панелями.

Поруч з домом є душ, у якому є як гаряча, так і холодна вода, адже всередині будиночку є бойлер.

Що відомо про вигляд будинку з середини

Чоловік також утеплив будинок зсередини та оббив стіни панелями. В середині також розміщується лавка, на якій можуть одночасно вміститись до трьох людей, а на другому ярусі — є повноцінне спальне ліжко.

Кухня має панелі, які дозволяють доволі зруйчо готувати, раковину та навіть електричну плиту. Серед іншого у кімнаті є також мініхолодильник та кондиціонер, які дозволяють підтримувати комфортну температуру.

Леві вважає, що цей дім також стане ідеальним варіантом для кемпінгу. За рахунок того, що дім збудований на причепі, його можна взяти з собою на відпочинок. У підсумку чоловік додав, що на будівництво витратив усього 5 000 доларів.