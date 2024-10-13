Житель Лас-Вегаса Шон Гріслі встановив новий рекорд найшвидшого підйому і спуску на висоту, аналогічну висоті гори Еверест, підіймаючись і спускаючись сходами власного будинку на протязі 22 годин 57 хвилин.

Що відомо про встановлення американцем нового рекорду зі швидкості підкорення Евересту у власному будинку

Зазначається, що Гріслі мав на швидкість піднятись і потім спуститись на висоту 8 тис 849 метрів сходами у власному будинку, що було б еквівалентно висоті гори Еверест.

Чоловік знімав відео власної спроби швидкісного підйому і спуску сходами у власному будинку на YouTube.

Йому вдалось піднятись на висоту 8 тис 849 метрів і спуститись за 22 години 57 хвилин і 2 секунди.

Я вирішив побити цей рекорд, тому що ніхто не робив цього раніше принаймні з рівня моря. Я хотів зібрати гроші на запобігання самогубствам, тому вирішив об'єднати ці дві цілі в одну велику мету. Ми наближалися до кінця COVID-19, і у мене було багато психічних проблем і питань, тому ця благодійність дуже близька моєму серцю, — пояснює Шон Гріслі. Поширити

Що відомо про інші цікаві рекорди

Спорстмен з Естонії Яан Рус першим у світі перетнув Босфорську протоку, яка вважається кордоном між Європою та Азією, пройшовши по канату.

За інформацією турецьких ЗМІ, історичну ходу по канату над Босфором Рус здійснив у неділю, 15 липня під час заходу Continental Pass в Стамбулі.

Зазначається, що естонський спорстмен пройшов по канату над Босфором більше 1 км на висоті 165 метрів.