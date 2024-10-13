Житель США майже добу бігав сходами власного будинку заради рекорду ― відео
Категорія
Спорт
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Житель США майже добу бігав сходами власного будинку заради рекорду ― відео

сходи
Джерело:  online.ua

Житель Лас-Вегаса Шон Гріслі встановив новий рекорд найшвидшого підйому і спуску на висоту, аналогічну висоті гори Еверест, підіймаючись і спускаючись сходами власного будинку на протязі 22 годин 57 хвилин.

Головні тези:

  • Шон Гріслі встановив рекорд підйому та спуску на висоту, аналогічну Евересту, у своєму будинку
  • Гріслі побив цей рекорд заради збору коштів на запобігання самогубствам
  • Євстонський спортсмен Яан Рус першим у світі перетнув Босфорську протоку по канату, з'єднуючи Європу та Азію

Що відомо про встановлення американцем нового рекорду зі швидкості підкорення Евересту у власному будинку

Зазначається, що Гріслі мав на швидкість піднятись і потім спуститись на висоту 8 тис 849 метрів сходами у власному будинку, що було б еквівалентно висоті гори Еверест.

Чоловік знімав відео власної спроби швидкісного підйому і спуску сходами у власному будинку на YouTube.

Йому вдалось піднятись на висоту 8 тис 849 метрів і спуститись за 22 години 57 хвилин і 2 секунди.

Я вирішив побити цей рекорд, тому що ніхто не робив цього раніше принаймні з рівня моря. Я хотів зібрати гроші на запобігання самогубствам, тому вирішив об'єднати ці дві цілі в одну велику мету. Ми наближалися до кінця COVID-19, і у мене було багато психічних проблем і питань, тому ця благодійність дуже близька моєму серцю, — пояснює Шон Гріслі.

Що відомо про інші цікаві рекорди

Спорстмен з Естонії Яан Рус першим у світі перетнув Босфорську протоку, яка вважається кордоном між Європою та Азією, пройшовши по канату. 

За інформацією турецьких ЗМІ, історичну ходу по канату над Босфором Рус здійснив у неділю, 15 липня під час заходу Continental Pass в Стамбулі.

Зазначається, що естонський спорстмен пройшов по канату над Босфором більше 1 км на висоті 165 метрів.

Рус, який розпочав свою "прогулянку" азіатським континентом о 18 годині, досягнув європейської сторони приблизно за 47 хвилин. Ніхто раніше не переходив з Азії в Європу з такої високої точки. Руз став першим спортсменом, який увійшов в історію з цим досягненням.

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