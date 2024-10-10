Українська професійна фрідайверка Катерина Садурська виборола другу золоту медаль на Чемпіонаті світу з фрідайвінгу та встановила новий світовий рекорд.
Головні тези:
- Катерина Садурська стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу вже втретє, показавши вражаючі досягнення у декількох дисциплінах.
- Українська фрідайверка встановила новий світовий рекорд, занурившись на глибину 80 метрів у дисципліні “постійна вага без ласт”.
- Катерина Садурська також стала чемпіонкою світу в дисциплінах 'вільне занурення по тросу' та “фрідайвінг з моноластою”, встановивши рекордні результати.
- Фрідайверка з Харкова увійшла до Національного Реєстру Рекордів України завдяки своїм вражаючим досягненням у світі фрідайвінгу.
- Катерина Садурська є першою українкою, яка пірнула на глибину 103 метрів з моноластою, встановивши новий рекорд у світі спортивного фрідайвінгу.
Що відомо про історичний успіх Садурської на чемпіонаті світу з фрідайвінгу у грецькому Каламаті
Зазначається, що українська фрідайверка у дисципліні "постійна вага без ласт" занурилась на рекордні 80 метрів і встановила новий світовий рекорд.
Що відомо про інші успіхи Садурської на чемпіонаті світу з фрідайвінгу
9 жовтня Садурська стала чемпіонкою світу в дисципліні вільне занурення по тросу, де здобула перемогу з результатом 95 м.
Садурська втретє стала чемпіонкою світу з фрідайвингу та встановила новий рекорд — 103 метри з моноластою.
Садурська стала першою українкою, яка досягла такої глибини. Попередній рекорд належав Наталії Жарковій — 102 метри.
У дисципліні "вільне занурення по тросу" українка показала результат на 95 м. Катерина Садурська завоювала золото третій рік поспіль.
Фрідайверка з Харкова Катерина Садурська потрапила до Національного Реєстру Рекордів України. Спортсменка встановила світовий рекорд — пірнула на затримці дихання на глибину 76 м без ластів, маски й іншого допоміжного засобу.
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