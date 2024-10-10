Українська професійна фрідайверка Катерина Садурська виборола другу золоту медаль на Чемпіонаті світу з фрідайвінгу та встановила новий світовий рекорд.

Що відомо про історичний успіх Садурської на чемпіонаті світу з фрідайвінгу у грецькому Каламаті

Зазначається, що українська фрідайверка у дисципліні "постійна вага без ласт" занурилась на рекордні 80 метрів і встановила новий світовий рекорд.

І, як і всі свої попередні перемоги, цю я присвячую Україні, нашим захисникам і всім, хто бореться за нашу свобод, — зазначила Садурська, коментуючи власний успіх. Поширити

Що відомо про інші успіхи Садурської на чемпіонаті світу з фрідайвінгу

9 жовтня Садурська стала чемпіонкою світу в дисципліні вільне занурення по тросу, де здобула перемогу з результатом 95 м.

Садурська втретє стала чемпіонкою світу з фрідайвингу та встановила новий рекорд — 103 метри з моноластою.

Садурська стала першою українкою, яка досягла такої глибини. Попередній рекорд належав Наталії Жарковій — 102 метри.

У дисципліні "вільне занурення по тросу" українка показала результат на 95 м. Катерина Садурська завоювала золото третій рік поспіль.

Фрідайверка з Харкова Катерина Садурська потрапила до Національного Реєстру Рекордів України. Спортсменка встановила світовий рекорд — пірнула на затримці дихання на глибину 76 м без ластів, маски й іншого допоміжного засобу.