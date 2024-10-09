Українка Садурська втретє стала чемпіонкою світу з фрідайвингу

Українка Катерина Садурська втретє стала чемпіонкою світу з фрідайвингу та встановила новий рекорд — 103 метри з моноластою.
Головні тези:
- Катерина Садурська утретє стала чемпіонкою світу з фрідайвингу, встановивши новий рекорд на глибину 103 м з моноластою.
- Українська спортсменка отримала “золото” ЧС третій рік поспіль.
- Досягнення Катерини Садурської внесені до Національного Реєстру Рекордів України, доводячи високий рівень українського фрідайвінгу до світового визнання.
Садурська встановила національний рекорд на ЧС-2024 з фрідайвингу
Чемпіонат світу з фрідайвингу проходить у Середземному морі в Греції. Катерина Садурська зізналась, що температура води була значно нижча, ніж під час її підготовки — лише 24 градуси на поверхні, що суттєво ускладнює процес занурення.
Садурська стала першою українкою, яка досягла такої глибини. Попередній рекорд належав Наталії Жарковій — 102 метри.
У дисципліні "вільне занурення по тросу" українка показала результат на 95 м. Катерина Садурська завоювала золото третій рік поспіль.
Попереду в українки ще дві дисципліни: CNF (занурення без ласт) та CWTB (занурення з біластами).
Фрідайверка Садурська потрапила до Національного Реєстру Рекордів України
Фрідайверка з Харкова Катерина Садурська потрапила до Національного Реєстру Рекордів України. Спортсменка встановила світовий рекорд — пірнула на затримці дихання на глибину 76 м без ластів, маски й іншого допоміжного засобу.
Про реєстрацію рекорду розповіла керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Фейсбуці.
На тій глибині, на яку занурилась фрідайвер Катерина Садурська, уже немає нікого. Уявіть, — лише ви і безодня. І жодної людини, яка могла би вам допомогти, якщо все піде не так... Страхувальники «закінчуються» на глибині 40 метрів. А Катерина на міжнародних змаганнях занурилася на затримці дихання на 76 м у найскладнішій дисципліні фрідайвінгу CNF — з постійною вагою, без ласт і тросу. А піднялася на поверхню — уже абсолютною світовою рекордсменкою!
Віднині світовий рекорд Катерини Садурської внесений до Національного Реєстру Рекордів як світове досягнення всієї України.
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