Українка Садурська втретє стала чемпіонкою світу з фрідайвингу

Садурська встановила національний рекорд на ЧС-2024 з фрідайвингу

Чемпіонат світу з фрідайвингу проходить у Середземному морі в Греції. Катерина Садурська зізналась, що температура води була значно нижча, ніж під час її підготовки — лише 24 градуси на поверхні, що суттєво ускладнює процес занурення.

Перший змагальний день серед жінок був запланований на 5 жовтня, але через погодні умови його перенесли на 6. В цей день я пірнала з моноластою. Це було моє найглибше занурення та абсолютний рекорд для України — 103 м. Катерина Садурська Українська фрідайверка

Садурська стала першою українкою, яка досягла такої глибини. Попередній рекорд належав Наталії Жарковій — 102 метри.

Катерина Садурська

У дисципліні "вільне занурення по тросу" українка показала результат на 95 м. Катерина Садурська завоювала золото третій рік поспіль.

Катерина Садурська

Головне завдання на цих змаганнях — гідно представити Україну. Це можливість нагадати світові, що війна в нашій країні триває і що ми готові боротися, але нам потрібна підтримка. А друга, не менш важлива частина місії, — нагадати українцям, що ми неймовірна нація з величезним потенціалом і нам є, що показати світові. Поширити

Попереду в українки ще дві дисципліни: CNF (занурення без ласт) та CWTB (занурення з біластами).

Фрідайверка Садурська потрапила до Національного Реєстру Рекордів України

Фрідайверка з Харкова Катерина Садурська потрапила до Національного Реєстру Рекордів України. Спортсменка встановила світовий рекорд — пірнула на затримці дихання на глибину 76 м без ластів, маски й іншого допоміжного засобу.

Про реєстрацію рекорду розповіла керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Фейсбуці.

На тій глибині, на яку занурилась фрідайвер Катерина Садурська, уже немає нікого. Уявіть, — лише ви і безодня. І жодної людини, яка могла би вам допомогти, якщо все піде не так... Страхувальники «закінчуються» на глибині 40 метрів. А Катерина на міжнародних змаганнях занурилася на затримці дихання на 76 м у найскладнішій дисципліні фрідайвінгу CNF — з постійною вагою, без ласт і тросу. А піднялася на поверхню — уже абсолютною світовою рекордсменкою!

Віднині світовий рекорд Катерини Садурської внесений до Національного Реєстру Рекордів як світове досягнення всієї України.