Украинка Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу

Украинка Екатерина Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу и установила новый рекорд — 103 метра с моноластой.
Главные тезисы
- Екатерина Садурская стала чемпионкой мира по фридайвингу в третий раз, установив новый рекорд на глубину 103 м с моноластой.
- Ее достижения внесены в Национальный Реестр Рекордов Украины, подтверждая высокий уровень украинского фридайвинга.
- Участие украинской спортсменки на ЧМ по фридайвингу напоминает миру о потенциале Украины и необходимости поддержки в условиях войны с Россией.
Садурская установила национальный рекорд на ЧМ-2024 по фридайвингу
Чемпионат мира по фридайвингу проходит в Средиземном море в Греции. Екатерина Садурская призналась, что температура воды была значительно ниже, чем при ее подготовке — всего 24 градуса на поверхности, что существенно усложняет процесс погружения.
Садурская стала первой украинкой, достигшей такой глубины. Предыдущий рекорд принадлежал Наталье Жарковой — 102 метра.
В дисциплине "свободное погружение по тросу" украинка показала результат на 95 м. Екатерина Садурская завоевала золото третий год подряд.
Впереди у украинки еще две дисциплины: CNF (погружение без ласт) и CWTB (погружение с биластами).
Фридайвер Садурская попала в Национальный Реестр Рекордов Украины
Фридайверка из Харькова Екатерина Садурская попала в Национальный Реестр Рекордов Украины. Спортсменка установила мировой рекорд — нырнула на задержке дыхания на глубину 76 м без ластов, маски и другого вспомогательного средства.
О регистрации рекорда рассказала руководительница Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Фейсбуке.
На той глубине, на которую погрузилась фридайвер Екатерина Садурская, никого уже нет. Представьте, только вы и бездна. И ни одного человека, который мог бы вам помочь, если все пойдет не так… Страхователи «заканчиваются» на глубине 40 метров. А Екатерина на международных соревнованиях погрузилась на задержку дыхания на 76 м в сложнейшей дисциплине фридайвинга CNF — с постоянным весом, без ласт и троса. А поднялась на поверхность — уже абсолютной мировой рекордсменкой!
Отныне мировой рекорд Екатерины Садурской внесен в Национальный Реестр Рекордов как мировое достижение всей Украины.
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