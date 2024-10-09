Украинка Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу
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Украинка Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу

Садурская
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Источник:  online.ua

Украинка Екатерина Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу и установила новый рекорд — 103 метра с моноластой.

Главные тезисы

  • Екатерина Садурская стала чемпионкой мира по фридайвингу в третий раз, установив новый рекорд на глубину 103 м с моноластой.
  • Ее достижения внесены в Национальный Реестр Рекордов Украины, подтверждая высокий уровень украинского фридайвинга.
  • Участие украинской спортсменки на ЧМ по фридайвингу напоминает миру о потенциале Украины и необходимости поддержки в условиях войны с Россией.

Садурская установила национальный рекорд на ЧМ-2024 по фридайвингу

Чемпионат мира по фридайвингу проходит в Средиземном море в Греции. Екатерина Садурская призналась, что температура воды была значительно ниже, чем при ее подготовке — всего 24 градуса на поверхности, что существенно усложняет процесс погружения.

Первый соревновательный день среди женщин был запланирован на 5 октября, но из-за погодных условий его перенесли на 6. В этот день я ныряла с моноластой. Это было мое глубочайшее погружение и абсолютный рекорд для Украины — 103 м.

Екатерина Садурская

Екатерина Садурская

Украинская фридайвер

Садурская стала первой украинкой, достигшей такой глубины. Предыдущий рекорд принадлежал Наталье Жарковой — 102 метра.

Екатерина Садурская

В дисциплине "свободное погружение по тросу" украинка показала результат на 95 м. Екатерина Садурская завоевала золото третий год подряд.

Екатерина Садурская

Главная задача на этих соревнованиях — достойно представить Украину. Это возможность напомнить миру, что война в нашей стране продолжается и что мы готовы сражаться, но нам нужна поддержка. А вторая, не менее важная часть миссии — напомнить украинцам, что мы невероятная нация с огромным потенциалом и нам есть, что показать миру.

Впереди у украинки еще две дисциплины: CNF (погружение без ласт) и CWTB (погружение с биластами).

Фридайвер Садурская попала в Национальный Реестр Рекордов Украины

Фридайверка из Харькова Екатерина Садурская попала в Национальный Реестр Рекордов Украины. Спортсменка установила мировой рекорд — нырнула на задержке дыхания на глубину 76 м без ластов, маски и другого вспомогательного средства.

О регистрации рекорда рассказала руководительница Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Фейсбуке.

На той глубине, на которую погрузилась фридайвер Екатерина Садурская, никого уже нет. Представьте, только вы и бездна. И ни одного человека, который мог бы вам помочь, если все пойдет не так… Страхователи «заканчиваются» на глубине 40 метров. А Екатерина на международных соревнованиях погрузилась на задержку дыхания на 76 м в сложнейшей дисциплине фридайвинга CNF — с постоянным весом, без ласт и троса. А поднялась на поверхность — уже абсолютной мировой рекордсменкой!

Отныне мировой рекорд Екатерины Садурской внесен в Национальный Реестр Рекордов как мировое достижение всей Украины.

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