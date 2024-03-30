European Aquatics назвала украинца Середу лучшим дайвером 2023 года

18-летний украинец Алексей Середа признан лучшим дайвером-2023 по версии European Aquatics.
Середа стал лучшим среди дайверов в 2023 году
В прошлом сезоне прыгун завоевал медали Евро, чемпионата и Кубка мира.
Итоги номинации были обнародованы на официальном сайте организации.
Победителя выбирали путем голосования. Судьи состояли из трех категорий: болельщики, члены European Aquatics и технический комитет.
За украинского спортсмена проголосовала львиная доля всех трех категорий — федерации и общественность отдали ему 44% и 41% соответственно. В 2022 году Алексей также был номинирован European Aquatics Awards и занял тогда второе место.
Алексей Середа в 2023 году: главные результаты
Стал двукратным чемпионом Европы в рамках третьих Евроигр в Жешуве: в синхронных прыжках с 10-метровой вышки и в командных соревнованиях.
Завоевал "серебро" в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке.
В сезоне-2023 получил четыре медали этапов Кубка мира, в том числе личное "серебро" в суперфинале личных соревнований с 10 метров.
Алексей Середа: что известно
На чемпионате мира-2024 по водным видам спорта завоевал историческую "бронзу" (10 метров). Также у Дохе с Кириллом Болюхом занял третье место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
Алексей Середа дебютировал на олимпийском уровне в Токио-2020. Занимал шестые места в личном и синхронном (с Олегом Сербиным) турнирах.
Что известно о получении Украиной исторической медали на ЧМ в Дохе
Украинский спортсмен Алексей Середа получил бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в воду на проходящем в Катаре чемпионате мира по водным видам спорта.
Отмечается, что украинский спортсмен завоевал 528,65 балла и занял третье место в соревнованиях по прыжкам в воду.
Первое и второе места получили спортсмены из Китая Хао Ян и Юань Цао.
Украинским спортсменам впервые в истории удалось добыть в борьбе медаль в мужских одиночных прыжках с 10-метровой вышки в рамках чемпионата мира по водным видам спорта.
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