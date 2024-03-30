European Aquatics назвала украинца Середу лучшим дайвером 2023 года

Середа стал лучшим среди дайверов в 2023 году

В прошлом сезоне прыгун завоевал медали Евро, чемпионата и Кубка мира.

Итоги номинации были обнародованы на официальном сайте организации.

Oleksiy Sereda is your 𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗗𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝟮𝟬𝟮𝟯 👏🇺🇦



The Ukrainian #diving star won two European titles and a @WorldAquatics medal in a big year for the 18-year-old!#EuropeanAquatics | #EuropeanAquaticsAwards pic.twitter.com/JCDwybSXK5 — European Aquatics (@EuroAquatics) March 30, 2024

Победителя выбирали путем голосования. Судьи состояли из трех категорий: болельщики, члены European Aquatics и технический комитет.

За украинского спортсмена проголосовала львиная доля всех трех категорий — федерации и общественность отдали ему 44% и 41% соответственно. В 2022 году Алексей также был номинирован European Aquatics Awards и занял тогда второе место.

Алексей Середа в 2023 году: главные результаты

Стал двукратным чемпионом Европы в рамках третьих Евроигр в Жешуве: в синхронных прыжках с 10-метровой вышки и в командных соревнованиях.

Завоевал "серебро" в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке.

В сезоне-2023 получил четыре медали этапов Кубка мира, в том числе личное "серебро" в суперфинале личных соревнований с 10 метров.

Алексей Середа: что известно

На чемпионате мира-2024 по водным видам спорта завоевал историческую "бронзу" (10 метров). Также у Дохе с Кириллом Болюхом занял третье место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

По итогам ЧМ-2023 среда получил две лицензии на Олимпийские игры-2024: в личных соревнованиях и синхроне с 10 метров. Поделиться

Алексей Середа дебютировал на олимпийском уровне в Токио-2020. Занимал шестые места в личном и синхронном (с Олегом Сербиным) турнирах.

Что известно о получении Украиной исторической медали на ЧМ в Дохе

Украинский спортсмен Алексей Середа получил бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в воду на проходящем в Катаре чемпионате мира по водным видам спорта.

Отмечается, что украинский спортсмен завоевал 528,65 балла и занял третье место в соревнованиях по прыжкам в воду.

Первое и второе места получили спортсмены из Китая Хао Ян и Юань Цао.

Украинским спортсменам впервые в истории удалось добыть в борьбе медаль в мужских одиночных прыжках с 10-метровой вышки в рамках чемпионата мира по водным видам спорта.