European Aquatics назвала українця Середу найкращим дайвером 2023 року

18-річний українець Олексій Середа визнаний найкращим дайвером 2023 року за версією European Aquatics.

Середа став найкращим серед дайверів у 2023 році

В минулому сезоні стрибун здобував медалі Євро, чемпіонату та Кубка світу.

Підсумки номінації оприлюднили на офіційному сайті організації.

Oleksiy Sereda is your 𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗗𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝟮𝟬𝟮𝟯 👏🇺🇦



The Ukrainian #diving star won two European titles and a @WorldAquatics medal in a big year for the 18-year-old!#EuropeanAquatics | #EuropeanAquaticsAwards pic.twitter.com/JCDwybSXK5 — European Aquatics (@EuroAquatics) March 30, 2024

Переможця обирали шляхом голосування. Судді складались з трьох категорій: уболівальники, члени European Aquatics і технічний комітет.

За українського спортсмена проголосувала левова частка усіх трьох категорій — федерації та громадськість віддали йому 44% та 41% відповідно. У 2022 році Олексій також був номінований European Aquatics Awards і посів тоді друге місце.

Олексій Середа у 2023 році: головні результати

Став дворазовим чемпіоном Європи в рамках третіх Євроігор у Жешуві: в синхронних стрибках з 10-метрової вишки та у командних змаганнях.

Завоював "срібло" в синхронних стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Фукуоці.

У сезоні-2023 здобув чотири медалі етапів Кубка світу, зокрема особисте "срібло" в суперфіналі особистих змагань з 10 метрів.

Олексій Середа: що відомо

На чемпіонаті світу-2024 з водних видів спорту здобув історичну "бронзу" (10 метрів). Також у Досі з Кірілом Болюхом посів третє місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

За підсумками ЧС-2023 Середа здобув дві ліцензії на Олімпійські ігри-2024: в особистих змаганнях та синхроні з 10 метрів. Поширити

Олексій Середа дебютував на олімпійському рівні в Токіо-2020. Посідав шості місця в особистому і синхронному (з Олегом Сербіним) турнірах.

Що відомо про здобуття Україною історичної медалі на ЧС у Досі

Український спортсмен Олексій Середа здобув бронзову медаль у змаганнях зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Катарі.

Зазначається, що український спортсмен здобув 528,65 бали і посів третє місце у змаганнях зі стрибків у воду.

Перше та друге місця дістались спортсменам з Китаю Хао Ян та Юань Цао.

Українським спортсменам вперше в історії вдалось вибороти медаль у чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки в рамках чемпіонату світу з водних видів спорту.