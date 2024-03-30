European Aquatics назвала українця Середу найкращим дайвером 2023 року
Категорія
Спорт
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European Aquatics назвала українця Середу найкращим дайвером 2023 року

European Aquatics
Середа

18-річний українець Олексій Середа визнаний найкращим дайвером 2023 року за версією European Aquatics.

Середа став найкращим серед дайверів у 2023 році

В минулому сезоні стрибун здобував медалі Євро, чемпіонату та Кубка світу.

Підсумки номінації оприлюднили на офіційному сайті організації.

Переможця обирали шляхом голосування. Судді складались з трьох категорій: уболівальники, члени European Aquatics і технічний комітет.

За українського спортсмена проголосувала левова частка усіх трьох категорій — федерації та громадськість віддали йому 44% та 41% відповідно. У 2022 році Олексій також був номінований European Aquatics Awards і посів тоді друге місце.

Олексій Середа у 2023 році: головні результати

  • Став дворазовим чемпіоном Європи в рамках третіх Євроігор у Жешуві: в синхронних стрибках з 10-метрової вишки та у командних змаганнях.

  • Завоював "срібло" в синхронних стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Фукуоці.

  • У сезоні-2023 здобув чотири медалі етапів Кубка світу, зокрема особисте "срібло" в суперфіналі особистих змагань з 10 метрів.

Олексій Середа: що відомо

На чемпіонаті світу-2024 з водних видів спорту здобув історичну "бронзу" (10 метрів). Також у Досі з Кірілом Болюхом посів третє місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

За підсумками ЧС-2023 Середа здобув дві ліцензії на Олімпійські ігри-2024: в особистих змаганнях та синхроні з 10 метрів.

Олексій Середа дебютував на олімпійському рівні в Токіо-2020. Посідав шості місця в особистому і синхронному (з Олегом Сербіним) турнірах.

Що відомо про здобуття Україною історичної медалі на ЧС у Досі

Український спортсмен Олексій Середа здобув бронзову медаль у змаганнях зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Катарі.

Зазначається, що український спортсмен здобув 528,65 бали і посів третє місце у змаганнях зі стрибків у воду.

Перше та друге місця дістались спортсменам з Китаю Хао Ян та Юань Цао.

Українським спортсменам вперше в історії вдалось вибороти медаль у чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки в рамках чемпіонату світу з водних видів спорту.

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