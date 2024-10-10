Украинская профессиональная фридайверка Екатерина Садурская завоевала вторую золотую медаль на Чемпионате мира по фридайвингу и установила новый мировой рекорд.
Главные тезисы
- Екатерина Садурская в третий раз завоевала золото на Чемпионате мира по фридайвингу, показав поразительные успехи в различных дисциплинах.
- Украинская фридайверка установила новый мировой рекорд, погрузившись на глубину 80 метров в дисциплине “постоянный вес без ласт”.
- Садурская также стала чемпионкой мира в дисциплинах “свободное погружение по тросу” и “фридайвинг с моноластой”, установив рекордные результаты.
- Фридайверка из Харькова вошла в Национальный Реестр Рекордов Украины благодаря своим впечатляющим достижениям в мире фридайвинга.
- Екатерина Садурская стала первой украинкой, которая достигла глубины 103 метров с моноластой, установив новый рекорд в мире спортивного фридайвинга.
Что известно об историческом успехе Садурской на чемпионате мира по фридайвингу в греческом Каламати
Отмечается , что украинская фридайверка в дисциплине "постоянный вес без ласт" погрузилась на рекордные 80 метров и установила новый мировой рекорд.
Что известно о других успехах Садурской на чемпионате мира по фридайвингу
9 октября Садурская стала чемпионкой мира в дисциплине свободное погружение по тросу, где одержала победу с результатом 95 м.
Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу и установила новый рекорд — 103 метра с моноластой.
Садурская стала первой украинкой, достигшей такой глубины. Предыдущий рекорд принадлежал Наталье Жарковой — 102 метра.
В дисциплине "свободное погружение по тросу" украинка показала результат на 95 м. Екатерина Садурская завоевала золото третий год подряд.
Фридайверка из Харькова Екатерина Садурская попала в Национальный Реестр Рекордов Украины. Спортсменка установила мировой рекорд — нырнула на задержке дыхания на глубину 76 м без ластов, маски и другого вспомогательного средства.
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