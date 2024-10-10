Украинская профессиональная фридайверка Екатерина Садурская завоевала вторую золотую медаль на Чемпионате мира по фридайвингу и установила новый мировой рекорд.

Что известно об историческом успехе Садурской на чемпионате мира по фридайвингу в греческом Каламати

Отмечается , что украинская фридайверка в дисциплине "постоянный вес без ласт" погрузилась на рекордные 80 метров и установила новый мировой рекорд.

И, как и все свои предыдущие победы, эту я посвящаю Украине, нашим защитникам и всем, кто борется за нашу свободу, — отметила Садурская, комментируя собственный успех. Поделиться

Что известно о других успехах Садурской на чемпионате мира по фридайвингу

9 октября Садурская стала чемпионкой мира в дисциплине свободное погружение по тросу, где одержала победу с результатом 95 м.

Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу и установила новый рекорд — 103 метра с моноластой.

Садурская стала первой украинкой, достигшей такой глубины. Предыдущий рекорд принадлежал Наталье Жарковой — 102 метра.

В дисциплине "свободное погружение по тросу" украинка показала результат на 95 м. Екатерина Садурская завоевала золото третий год подряд.

Фридайверка из Харькова Екатерина Садурская попала в Национальный Реестр Рекордов Украины. Спортсменка установила мировой рекорд — нырнула на задержке дыхания на глубину 76 м без ластов, маски и другого вспомогательного средства.