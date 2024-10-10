Это рекорд. Екатерина Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу
Категория
Спорт
Дата публикации

Это рекорд. Екатерина Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу

Екатерина Садурская
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинская профессиональная фридайверка Екатерина Садурская завоевала вторую золотую медаль на Чемпионате мира по фридайвингу и установила новый мировой рекорд.

Главные тезисы

  • Екатерина Садурская в третий раз завоевала золото на Чемпионате мира по фридайвингу, показав поразительные успехи в различных дисциплинах.
  • Украинская фридайверка установила новый мировой рекорд, погрузившись на глубину 80 метров в дисциплине “постоянный вес без ласт”.
  • Садурская также стала чемпионкой мира в дисциплинах “свободное погружение по тросу” и “фридайвинг с моноластой”, установив рекордные результаты.
  • Фридайверка из Харькова вошла в Национальный Реестр Рекордов Украины благодаря своим впечатляющим достижениям в мире фридайвинга.
  • Екатерина Садурская стала первой украинкой, которая достигла глубины 103 метров с моноластой, установив новый рекорд в мире спортивного фридайвинга.

Что известно об историческом успехе Садурской на чемпионате мира по фридайвингу в греческом Каламати

Отмечается , что украинская фридайверка в дисциплине "постоянный вес без ласт" погрузилась на рекордные 80 метров и установила новый мировой рекорд.

И, как и все свои предыдущие победы, эту я посвящаю Украине, нашим защитникам и всем, кто борется за нашу свободу, — отметила Садурская, комментируя собственный успех.

Что известно о других успехах Садурской на чемпионате мира по фридайвингу

9 октября Садурская стала чемпионкой мира в дисциплине свободное погружение по тросу, где одержала победу с результатом 95 м.

Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу и установила новый рекорд — 103 метра с моноластой.

Садурская стала первой украинкой, достигшей такой глубины. Предыдущий рекорд принадлежал Наталье Жарковой — 102 метра.

В дисциплине "свободное погружение по тросу" украинка показала результат на 95 м. Екатерина Садурская завоевала золото третий год подряд.

Фридайверка из Харькова Екатерина Садурская попала в Национальный Реестр Рекордов Украины. Спортсменка установила мировой рекорд — нырнула на задержке дыхания на глубину 76 м без ластов, маски и другого вспомогательного средства.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд по глубоководному нырянию — видео
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд по глубоководному нырянию — видео
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Фридайверка Садурская попала в Национальный Реестр Рекордов Украины
Фридайверка Садурская попала в Национальный Реестр Рекордов Украины
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу
Садурская

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?