Житель Лас-Вегаса Шон Грисли установил новый рекорд самого быстрого подъема и спуска на высоту, аналогичную высоте горы Эверест, поднимаясь и спускаясь по лестнице собственного дома в течение 22 часов 57 минут.
Главные тезисы
- Человек установил рекорд подъема и спуска на высоту, эквивалентную горе Эверест, в собственном доме за почти сутки.
- Шон Грисли установил рекорд, собирая средства на предотвращение самоубийств.
Что известно об установке американцем нового рекорда по скорости покорения Эвереста в собственном доме
Грисли должен был на скорость подняться и затем спуститься на высоту 8 тыс. 849 метров по лестнице в собственном доме, что было бы эквивалентно высоте горы Эверест.
Мужчина снимал видео собственной попытки скоростного подъема и спуска по лестнице в собственном доме на YouTube.
Ему удалось подняться на высоту 8849 метров и спуститься за 22 часа 57 минут и 2 секунды.
Что известно о других интересных рекордах
Спорстмен из Эстонии Яан Рус первым в мире пересек Босфорский пролив, который считается границей между Европой и Азией, пройдя по канату.
По информации турецких СМИ, историческое шествие по канату над Босфором Рус совершил в воскресенье, 15 июля, во время мероприятия Continental Pass в Стамбуле.
Отмечается, что эстонский спортсмен прошел по канату над Босфором более 1 км на высоте 165 метров.
Рус, начавший свою "прогулку" по азиатскому континенту в 18 часов, достиг европейской стороны примерно за 47 минут. Никто раньше не переходил из Азии в Европу с столь высокой точки. Руз стал первым спортсменом, вошедшим в историю с этим достижением.
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