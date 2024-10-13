Житель США почти сутки бегал по лестнице собственного дома ради рекорда ― видео
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Спорт
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Житель США почти сутки бегал по лестнице собственного дома ради рекорда ― видео

Лестница
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Источник:  online.ua

Житель Лас-Вегаса Шон Грисли установил новый рекорд самого быстрого подъема и спуска на высоту, аналогичную высоте горы Эверест, поднимаясь и спускаясь по лестнице собственного дома в течение 22 часов 57 минут.

Главные тезисы

  • Человек установил рекорд подъема и спуска на высоту, эквивалентную горе Эверест, в собственном доме за почти сутки.
  • Шон Грисли установил рекорд, собирая средства на предотвращение самоубийств.

Что известно об установке американцем нового рекорда по скорости покорения Эвереста в собственном доме

Грисли должен был на скорость подняться и затем спуститься на высоту 8 тыс. 849 метров по лестнице в собственном доме, что было бы эквивалентно высоте горы Эверест.

Мужчина снимал видео собственной попытки скоростного подъема и спуска по лестнице в собственном доме на YouTube.

Ему удалось подняться на высоту 8849 метров и спуститься за 22 часа 57 минут и 2 секунды.

Я решил побить этот рекорд, потому что никто не делал этого раньше, по крайней мере, с уровня моря. Я хотел собрать деньги на предотвращение самоубийств, поэтому решил объединить эти две цели в одну великую цель. Мы приближались к концу COVID-19, и у меня было много психических проблем и вопросов, поэтому эта благотворительность очень близка моему сердцу, — объясняет Шон Грисли.

Что известно о других интересных рекордах

Спорстмен из Эстонии Яан Рус первым в мире пересек Босфорский пролив, который считается границей между Европой и Азией, пройдя по канату. 

По информации турецких СМИ, историческое шествие по канату над Босфором Рус совершил в воскресенье, 15 июля, во время мероприятия Continental Pass в Стамбуле.

Отмечается, что эстонский спортсмен прошел по канату над Босфором более 1 км на высоте 165 метров.

Рус, начавший свою "прогулку" по азиатскому континенту в 18 часов, достиг европейской стороны примерно за 47 минут. Никто раньше не переходил из Азии в Европу с столь высокой точки. Руз стал первым спортсменом, вошедшим в историю с этим достижением.

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