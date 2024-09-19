По информации руководителя Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой, маленькая украинка из Одессы Анна Якимчук в возрасте 2,5 года установила национальный рекорд по плаванию, преодолев дистанцию в 50 метров свободным стилем за 3 мин 6 сек.
Главные тезисы
- Двухлетняя девочка из Одессы установила рекорд Украины по плаванию, проплыв 50 метров свободным стилем за 3 минуты 6 секунд.
- Для достижения рекорда украинская девочка показала естественный талант и выносливость без внешней мотивации.
- Тренером рекордсменки является Игорь Константинов, опытный специалист по работе с маленькими спортсменами.
- Украинские дети, такие как Анна Якимчук и Злата Серпионова, демонстрируют потенциал и талант в плавании уже с раннего возраста.
- Установленные рекорды подчеркивают успешную работу тренеров и поддержку семьи в развитии спортивных навыков у детей в Украине.
Что известно о национальном рекорде по плаванию маленькой одесситки Анны Якимчук
По ее словам, дистанцию, которую необходимо было преодолеть для установления рекорда, девочка проплыла без особого труда.
Тренер девочки — Игорь Константинов. Речь идет о том, что Якимчук — второй его маленький воспитанник, ставший рекордсменкой Украины.
Что известно о предыдущих рекордсменах
В 2018 году рекордсменкой стала одесситка Злата Серпионова. В 3 года и 2 месяца ребенок на одном дыхании кролем проплыл 25-метровый бассейн. Знакомство Златы с водной стихией произошло уже в первые недели жизни, а в 1 год и 3 месяца девочка начала тренироваться во взрослом бассейне.
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