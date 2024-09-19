По информации руководителя Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой, маленькая украинка из Одессы Анна Якимчук в возрасте 2,5 года установила национальный рекорд по плаванию, преодолев дистанцию в 50 метров свободным стилем за 3 мин 6 сек.

Что известно о национальном рекорде по плаванию маленькой одесситки Анны Якимчук

Двухлетняя Аня Якимчук прыгает в бассейн с таким визгом, что мы уже думали ее спасать. А оказалось, такой безумный восторг у девочки всегда от контакта с водой. Плавает она во взрослом спортивном бассейне, а в детский ходит просто поиграть, — отмечает Ветрова. Поделиться

По ее словам, дистанцию, которую необходимо было преодолеть для установления рекорда, девочка проплыла без особого труда.

Не понадобились ни конфеты, ни новые игрушки, которые иногда тренеры держат перед ребенком в воде, чтобы она умело гребла. Поэтому знакомьтесь, новая рекордсменка Украины — одесситка Аня Якимчук, возраст 2 года 6 месяцев, номинация рекорда — "Младший ребенок, преодолевший дистанцию 50 метров свободным стилем". Зафиксированное время — 3 минуты 6 секунд, — добавила Ветрова. Поделиться

Тренер девочки — Игорь Константинов. Речь идет о том, что Якимчук — второй его маленький воспитанник, ставший рекордсменкой Украины.

Что известно о предыдущих рекордсменах