Девочка из Одессы в возрасте двух лет установила рекорд Украины по плаванию. Как ей это удалось
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Девочка из Одессы в возрасте двух лет установила рекорд Украины по плаванию. Как ей это удалось

Анна Якимчук
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Источник:  online.ua

По информации руководителя Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой, маленькая украинка из Одессы Анна Якимчук в возрасте 2,5 года установила национальный рекорд по плаванию, преодолев дистанцию в 50 метров свободным стилем за 3 мин 6 сек.

Главные тезисы

  • Двухлетняя девочка из Одессы установила рекорд Украины по плаванию, проплыв 50 метров свободным стилем за 3 минуты 6 секунд.
  • Для достижения рекорда украинская девочка показала естественный талант и выносливость без внешней мотивации.
  • Тренером рекордсменки является Игорь Константинов, опытный специалист по работе с маленькими спортсменами.
  • Украинские дети, такие как Анна Якимчук и Злата Серпионова, демонстрируют потенциал и талант в плавании уже с раннего возраста.
  • Установленные рекорды подчеркивают успешную работу тренеров и поддержку семьи в развитии спортивных навыков у детей в Украине.

Что известно о национальном рекорде по плаванию маленькой одесситки Анны Якимчук

Двухлетняя Аня Якимчук прыгает в бассейн с таким визгом, что мы уже думали ее спасать. А оказалось, такой безумный восторг у девочки всегда от контакта с водой. Плавает она во взрослом спортивном бассейне, а в детский ходит просто поиграть, — отмечает Ветрова.

По ее словам, дистанцию, которую необходимо было преодолеть для установления рекорда, девочка проплыла без особого труда.

Не понадобились ни конфеты, ни новые игрушки, которые иногда тренеры держат перед ребенком в воде, чтобы она умело гребла. Поэтому знакомьтесь, новая рекордсменка Украины — одесситка Аня Якимчук, возраст 2 года 6 месяцев, номинация рекорда — "Младший ребенок, преодолевший дистанцию 50 метров свободным стилем". Зафиксированное время — 3 минуты 6 секунд, — добавила Ветрова.

Тренер девочки — Игорь Константинов. Речь идет о том, что Якимчук — второй его маленький воспитанник, ставший рекордсменкой Украины.

Что известно о предыдущих рекордсменах

В 2018 году рекордсменкой стала одесситка Злата Серпионова. В 3 года и 2 месяца ребенок на одном дыхании кролем проплыл 25-метровый бассейн. Знакомство Златы с водной стихией произошло уже в первые недели жизни, а в 1 год и 3 месяца девочка начала тренироваться во взрослом бассейне.

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