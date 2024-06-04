Сборная Украины завоевала "золото" на Кубке мира по артистическому плаванию — видео
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Спорт
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Сборная Украины завоевала "золото" на Кубке мира по артистическому плаванию — видео

Сборная Украины завоевала "золото" на Кубке мира по артистическому плаванию — видео
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Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины по артистическому плаванию в двух дисциплинах завоевала медали на третьем этапе Кубка мира-2024 по водным видам спорта.

Главные тезисы

  • Сборная Украины добыла золото на третьем этапе Кубка мира-2024 по артистическому плаванию.
  • Украинские спортсмены выступали в дуэтах и акробатической группе, где показали высокие результаты.
  • Спортсмены получили единую лицензию на Олимпиаду-2024, однако участие в ней не гарантировано.
  • Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала золото за выступление в акробатической группе с результатом 244.4834 балла, обойдя соперниц из Китая.
  • Сестры Алексеи смогли добыть бронзу в произвольной программе дуэтов, однако участие в Олимпиаде на данный момент не гарантировано.

Как прошло выступление сборной Украины на третьем этапе Кубка мира-2024

В финале третьего этапа Кубка мира-2024 Украина была представлена по трем дисциплинам: в произвольном и техническом дуэте, а также в акробатической группе.

За медали в парных дисциплинах сражались Марина и Владислава Алексеи, а также дуэт Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной. В группе сборная соревновалась составом из восьми артистических пловчин: Ивана Бурба, Амелия Волынская, Александра Горецкая, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Елизавета Лымарь, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко.

В соревнованиях в акробатической группе сборная Украины по синхронному плаванию завоевала "золото". Украинки за свое выступление получили 244.4834 балла, обойдя соперниц из Китая на 1.8334 балла.

В соревнованиях дуэтов в технической программе сестры Алексеи остановились в шаге от медали, заняв четвертое место с результатом 245.1533 балла. Мошинская и Шмонина стали шестыми - 239.0484 балла.

За произвольную программу Алексиивы получили от судей 242.1772 балла и заняли третье место. Украинки уступили только японкам (253.7730) и канадкам (246.5501), которые получили "золото" и "серебро" соответственно.

Что известно о Кубке мира-2024 по водным видам спорта

Сборная Украины по синхронному плаванию впервые за год заняла первую строчку пьедестала в акробатической группе. В последний раз "золото" синхронистки получали 4 июня 2023 года на Суперфинале Кубка мира в Овьедо.

Сестры Алексеи получили для Украины единую лицензию на Олимпиаду-2024 в артистическом плавании по итогам второго этапа ЧМ-2024 по водным видам спорта. Эти пропуска неименные — Алексееву не гарантировано участие в олимпийском турнире.

Соревнования дуэтов на Олимпиаде намечены на 9-10 августа — они будут закрывать программу артистического плавания в Париже.

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