Збірна України з артистичного плавання у двох дисциплінах здобула медалі на третьому етапі Кубка світу-2024 з водних видів спорту.

Як пройшов виступ збірної України на третьому етапі Кубка світу-2024

У фіналі третього етапу Кубка світу-2024 Україна була представлена у трьох дисциплінах: у довільному та технічному дуеті, а також в акробатичній групі.

За медалі в парних дисциплінах боролись Марина та Владислава Алексіїви, а також дует Дар’ї Мошинської і Анастасії Шмоніної. В групі збірна змагалась складом з восьми артистичних плавчинь: Іванна Бурба, Амелія Волинська, Олександра Горецька, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко.

У змаганнях в акробатичній групі збірна України з синхронного плавання здобула "золото". Українки за свій виступ отримали 244.4834 бали, обійшовши суперниць з Китаю на 1.8334 бала.

У змаганнях дуетів у технічній програмі сестри Алексіїви зупинились за крок від медалі, посівши четверте місце з результатом 245.1533 бала. Мошинська та Шмоніна стали шостими — 239.0484 бала.

Натомість за довільну програму Алексїїви отримали від суддів 242.1772 бала та посіли третє місце. Українки поступились лише японкам (253.7730) та канадкам (246.5501), які здобули "золото" та "срібло" відповідно.

Що відомо про Кубок світу-2024 з водних видів спорту

Збірна України з синхронного плавання вперше за рік посіла на першу сходинку п'єдесталу в акробатичній групі. Востаннє "золото" синхроністки здобували 4 червня 2023 року на Суперфіналі Кубка світу в Ов'єдо.

Сестри Алексіїви здобули для України єдину ліцензію на Олімпіаду-2024 в артистичному плаванні ха підсумками другого етапу ЧС-2024 з водних видів спорту. Ці перепустки є неіменними — Алексіївим не гарантована участь в олімпійському турнірі.

Змагання дуетів на Олімпіаді заплановані на 9-10 серпня — вони закриватимуть програму артистичного плавання в Парижі.