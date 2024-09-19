Дівчинка з Одеси у віці двох років встановила рекорд України з плавання. Як їй це вдалося
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Спорт
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Дівчинка з Одеси у віці двох років встановила рекорд України з плавання. Як їй це вдалося

Анна Якимчук
Джерело:  online.ua

За інформацією керівниці Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової, маленька українка з Одеси Анна Якимчук у віці 2,5 років встановила національний рекорд з плавання, подолавши дистанцію у 50 метрів вільним стилем за 3 хв 6 сек. 

Головні тези:

  • Дворічна дівчинка з Одеси встановила рекорд України з плавання, подолавши дистанцію у 50 метрів вільним стилем за 3 хвилини 6 секунд.
  • Маленька українка Анна Якимчук проявила природний талант до плавання та вражаючу витривалість в такому юному віці.
  • Для досягнення рекорду Якимчук не потребувала мотивацій у вигляді цукерок або іграшок, її захоплення спортом та водними видами дозвілля було тим, що допомогло їй у досягненні цієї перемоги.
  • Тренером дівчинки є Ігор Константинов, який вже має досвід у вихованні рекордсменів серед малюків.
  • Рекордсменкою України в плаванні у такому молодому віці також стала одеситка Злата Серпіонова, що свідчить про талант та потенціал малих спортсменок в Україні.

Що відомо про національний рекорд з плавання маленької одеситки Анни Якимчук

Дворічна Аня Якимчук стрибає в басейн з таким вереском, що ми вже думали її рятувати. А виявилось, таке шалене захоплення у дівчинки завжди від контакту з водою. Плаває вона в дорослому спортивному басейні, а в дитячий ходить просто погратися, — зазначає Вєтрова.

За її словами, дистанцію, яку необхідно було подолати для встановлення рекорду, дівчинка проплила без особливих зусиль.

Не знадобилися ні цукерки, ні нові іграшки, які іноді тренери тримають перед дитиною у воді, щоб вона вправніше гребла. Тож знайомтесь, нова рекордсменка України — одеситка Аня Якимчук, вік 2 роки 6 місяців, номінація рекорду — "Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем". Зафіксований час — 3 хвилини 6 секунд, — додала Вєтрова.

Тренер дівчинки — Ігор Константинов. Йдеться, що Якимчук — друга його маленька вихованка, яка стала рекордсменкою України.

Що відомо про попередніх рекордсменів

У 2018 році рекордсменкою стала одеситка Злата Серпіонова. У 3 роки й 2 місяці дитина на одному диханні кролем проплила 25-метровий басейн. Знайомство Злати із водною стихією відбулося вже в перші тижні життя, а в 1 рік і 3 місяці дівчинка почала тренуватися у дорослому басейні.

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