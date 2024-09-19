За інформацією керівниці Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової, маленька українка з Одеси Анна Якимчук у віці 2,5 років встановила національний рекорд з плавання, подолавши дистанцію у 50 метрів вільним стилем за 3 хв 6 сек.
Головні тези:
- Дворічна дівчинка з Одеси встановила рекорд України з плавання, подолавши дистанцію у 50 метрів вільним стилем за 3 хвилини 6 секунд.
- Маленька українка Анна Якимчук проявила природний талант до плавання та вражаючу витривалість в такому юному віці.
- Для досягнення рекорду Якимчук не потребувала мотивацій у вигляді цукерок або іграшок, її захоплення спортом та водними видами дозвілля було тим, що допомогло їй у досягненні цієї перемоги.
- Тренером дівчинки є Ігор Константинов, який вже має досвід у вихованні рекордсменів серед малюків.
- Рекордсменкою України в плаванні у такому молодому віці також стала одеситка Злата Серпіонова, що свідчить про талант та потенціал малих спортсменок в Україні.
Що відомо про національний рекорд з плавання маленької одеситки Анни Якимчук
За її словами, дистанцію, яку необхідно було подолати для встановлення рекорду, дівчинка проплила без особливих зусиль.
Тренер дівчинки — Ігор Константинов. Йдеться, що Якимчук — друга його маленька вихованка, яка стала рекордсменкою України.
Що відомо про попередніх рекордсменів
У 2018 році рекордсменкою стала одеситка Злата Серпіонова. У 3 роки й 2 місяці дитина на одному диханні кролем проплила 25-метровий басейн. Знайомство Злати із водною стихією відбулося вже в перші тижні життя, а в 1 рік і 3 місяці дівчинка почала тренуватися у дорослому басейні.
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