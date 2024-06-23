Українець Романчук здобув "срібло" чемпіонату Європи-2024 з плавання

Як Михайло Романчук здобув “срібло” на ЧЄ-2024 з плавання

Романчук розпочав Євро-2024 з перемоги на дистанції 800 метрів вільним стилем. Ця золота медаль стала для нього шостою в кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи з водних видів спорту і загалом першою за останні півтора року на всіх турнірах в олімпійському басейні.

Відібрався Романчук з першим результатом і до фіналу на 1500 метрах вільним стилем. Однак сам медальний заплив було перенесено через погодні умови (басейн у Белграді, де відбуваються змагання, є відкритим).

Що означає "срібло" Михайла Романчука?

Це друга медаль Романчука на Євро-2024: на 800 метрівці вільним стилем здобув "золото".

Українець перервав золоту серію на Євро з водних видів спорту на дистанції 1500 м вільним стилем, яка тривала з 2020 року. Загалом на цій дистанції український плавець виборює медалі п'ять чемпіонатів Європи поспіль: у 2016 році здобув "бронзу", а у 2018-му — "срібло".