Українець Романчук здобув "срібло" чемпіонату Європи-2024 з плавання

Михайло Романчук здобув "срібло" Євро-2024 на 1500 м вільним стилем та перервав "золоту" серію.
Головні тези:
- Українець перервав золоту серію на дистанції 1500 м вільним стилем, яка тривала з 2020 року.
- Це друга медаль Романчука на Євро-2024, попередньо він здобув золото на 800 метрівці вільним стилем.
- На Євро-2024 у плаванні українці також вибороли ще одну перемогу та вибрали третю медаль.
- Виступ українців на Чемпіонаті Європи-2024 вражає результативністю та професіоналізмом.
Як Михайло Романчук здобув “срібло” на ЧЄ-2024 з плавання
Романчук розпочав Євро-2024 з перемоги на дистанції 800 метрів вільним стилем. Ця золота медаль стала для нього шостою в кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи з водних видів спорту і загалом першою за останні півтора року на всіх турнірах в олімпійському басейні.
Відібрався Романчук з першим результатом і до фіналу на 1500 метрах вільним стилем. Однак сам медальний заплив було перенесено через погодні умови (басейн у Белграді, де відбуваються змагання, є відкритим).
Що означає "срібло" Михайла Романчука?
Це друга медаль Романчука на Євро-2024: на 800 метрівці вільним стилем здобув "золото".
Українець перервав золоту серію на Євро з водних видів спорту на дистанції 1500 м вільним стилем, яка тривала з 2020 року. Загалом на цій дистанції український плавець виборює медалі п'ять чемпіонатів Європи поспіль: у 2016 році здобув "бронзу", а у 2018-му — "срібло".
Також це третя медаль України у плаванні на Євро-2024 з водних видів спорту. Крім двох золотих нагород Романчука, ще одну перемогу здобув 18-річний Олександр Желтяков — на 200 м на спині.
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