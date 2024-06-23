Українець Романчук здобув "срібло" чемпіонату Європи-2024 з плавання
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Українець Романчук здобув "срібло" чемпіонату Європи-2024 з плавання

романчук
Джерело:  Суспільне

Михайло Романчук здобув "срібло" Євро-2024 на 1500 м вільним стилем та перервав "золоту" серію.

Головні тези:

 

  • Українець перервав золоту серію на дистанції 1500 м вільним стилем, яка тривала з 2020 року.
  • Це друга медаль Романчука на Євро-2024, попередньо він здобув золото на 800 метрівці вільним стилем.
  • На Євро-2024 у плаванні українці також вибороли ще одну перемогу та вибрали третю медаль.
  • Виступ українців на Чемпіонаті Європи-2024 вражає результативністю та професіоналізмом.

Як Михайло Романчук здобув “срібло” на ЧЄ-2024 з плавання

Романчук розпочав Євро-2024 з перемоги на дистанції 800 метрів вільним стилем. Ця золота медаль стала для нього шостою в кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи з водних видів спорту і загалом першою за останні півтора року на всіх турнірах в олімпійському басейні.

Відібрався Романчук з першим результатом і до фіналу на 1500 метрах вільним стилем. Однак сам медальний заплив було перенесено через погодні умови (басейн у Белграді, де відбуваються змагання, є відкритим).

Що означає "срібло" Михайла Романчука?

Це друга медаль Романчука на Євро-2024: на 800 метрівці вільним стилем здобув "золото".

Українець перервав золоту серію на Євро з водних видів спорту на дистанції 1500 м вільним стилем, яка тривала з 2020 року. Загалом на цій дистанції український плавець виборює медалі п'ять чемпіонатів Європи поспіль: у 2016 році здобув "бронзу", а у 2018-му — "срібло".

Також це третя медаль України у плаванні на Євро-2024 з водних видів спорту. Крім двох золотих нагород Романчука, ще одну перемогу здобув 18-річний Олександр Желтяков — на 200 м на спині.

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