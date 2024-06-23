Украинец Романчук получил "серебро" чемпионата Европы-2024 по плаванию

Как Михаил Романчук получил серебро на ЧЕ-2024 по плаванию

Романчук начал Евро-2024 с победы на дистанции 800 метров вольным стилем. Эта золотая медаль стала для него шестой в карьере на уровне чемпионатов Европы по водным видам спорта и первой за последние полтора года на всех турнирах в олимпийском бассейне.

Отобрался Романчук с первым результатом и в финал на 1500 метрах вольным стилем. Однако сам медальный заплыв был перенесен из-за погодных условий (бассейн в Белграде, где проходят соревнования, открыт).

Что означает "серебро" Михаила Романчука?

Это вторая медаль Романчука на Евро-2024: на 800 метровке свободным стилем получил "золото".

Украинец прервал золотую серию на Евро по водным видам спорта на дистанции 1500 м вольным стилем, длившейся с 2020 года. В целом на этой дистанции украинский пловец борется за медали пять чемпионатов Европы подряд: в 2016 году получил "бронзу", а в 2018-м — "серебро".