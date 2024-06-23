Украинец Романчук получил "серебро" чемпионата Европы-2024 по плаванию
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Спорт
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Украинец Романчук получил "серебро" чемпионата Европы-2024 по плаванию

Украинец Романчук получил "серебро" чемпионата Европы-2024 по плаванию
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Источник:  Суспільне

Михаил Романчук получил "серебро" Евро-2024 на 1500 м свободным стилем и прервал "золотую" серию.

Главные тезисы

 

  • Это вторая медаль Романчука на соревнованиях: ранее он завоевал золото на 800 метров.
  • Украинский пловец прервал золотую серию на Евро по плаванию, длившуюся с 2020 года.
  • Медальный заплыв на 1500 м был перенесен из-за погоды, однако решающее состязание состоялось.
  • Это третья медаль Украины на Чемпионате Европы-2024 по плаванию, также победил Александр Желтяков.

Как Михаил Романчук получил серебро на ЧЕ-2024 по плаванию

Романчук начал Евро-2024 с победы на дистанции 800 метров вольным стилем. Эта золотая медаль стала для него шестой в карьере на уровне чемпионатов Европы по водным видам спорта и первой за последние полтора года на всех турнирах в олимпийском бассейне.

Отобрался Романчук с первым результатом и в финал на 1500 метрах вольным стилем. Однако сам медальный заплыв был перенесен из-за погодных условий (бассейн в Белграде, где проходят соревнования, открыт).

Что означает "серебро" Михаила Романчука?

Это вторая медаль Романчука на Евро-2024: на 800 метровке свободным стилем получил "золото".

Украинец прервал золотую серию на Евро по водным видам спорта на дистанции 1500 м вольным стилем, длившейся с 2020 года. В целом на этой дистанции украинский пловец борется за медали пять чемпионатов Европы подряд: в 2016 году получил "бронзу", а в 2018-м — "серебро".

Также это третья медаль Украины по плаванию на Евро-2024 по водным видам спорта. Кроме двух золотых наград Романчука еще одну победу одержал 18-летний Александр Желтяков — на 200 м на спине.

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