В Китае установили мировой рекорд, одновременно запустив 7 тыс. 598 беспилотников, с помощью которых было проведено зрелищное световое шоу.

Что известно о новом мировом рекорде по одновременному количеству запущенных дронов

Отмечается , что установка мирового рекорда по одновременному запуску в атмосферу большого количества дронов состоялась 3 сентября.

Так, для проведения масштабного светового шоу было привлечено 7 тыс. 598 дронов.

Представители Книги рекордов Гиннеса отметили, что световое шоу официально стало самым большим искусственным изображением в воздухе, сформированным с помощью мультимедийных дронов.

Невероятное зрелище было организовано в честь 72-й годовщины Яньбянь-Корейской автономной префектуры, а дроны были предоставлены компанией Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co, Ltd.

Предыдущий рекорд по одновременному запуску дронов составлял 3 тыс 191 единицу.

Что известно об организации яркого шоу

Как пояснили в компании, установить новый рекорд удалось благодаря развитию технологий. Так, перед началом выступления все дроны были заложены в "взлетные коробки", в каждой из которых было по 12 БпЛА.

Удивительно, но таким невероятным шоу управляли только с 1 ноутбука, а сама система отслеживала состояние каждого дрона в режиме реального времени.

Дроны непрерывно двигались в ночном небе, образуя такие знаковые образы, как Великая Китайская стена и величественный дракон, а также отдавая дань уникальной культуре Яньбяня, изображая распространённый в этой местности цветок азалия и традиционных танцоров.