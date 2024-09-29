В Китае установили рекорд по количеству одновременно запущенных в небо дронов ― видео
Категория
Технологии
Дата публикации

В Китае установили рекорд по количеству одновременно запущенных в небо дронов ― видео

Яркое дроновое шоу в Китае
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Источник:  online.ua

В Китае установили мировой рекорд, одновременно запустив 7 тыс. 598 беспилотников, с помощью которых было проведено зрелищное световое шоу.

Главные тезисы

  • В Китае установлен мировой рекорд по количеству одновременно запущенных в небо дронов - 7 тыс. 598 штук, которые использовались для проведения зрелищного светового шоу.
  • Для установки рекорда дроны формировали уникальные образы, такие как Великая Китайская стена и символы культуры Яньбяня, продержав изображения на протяжении не менее 20 секунд.
  • Световое шоу с дронами было приурочено к 72-й годовщине Яньбянь-Корейской автономной префектуры и стало самым большим искусственным изображением в воздухе.
  • Управление масштабным шоу осуществлялось с одного ноутбука, а система отслеживала состояние каждого дрона в реальном времени, что позволило добиться удивительной координации действий.
  • Новый рекорд по запуску дронов в небо был установлен благодаря передовым технологиям и высокой организации процесса, что подчеркивает важность развития беспилотных аппаратов в современном мире.

Что известно о новом мировом рекорде по одновременному количеству запущенных дронов

Отмечается , что установка мирового рекорда по одновременному запуску в атмосферу большого количества дронов состоялась 3 сентября.

Так, для проведения масштабного светового шоу было привлечено 7 тыс. 598 дронов.

Представители Книги рекордов Гиннеса отметили, что световое шоу официально стало самым большим искусственным изображением в воздухе, сформированным с помощью мультимедийных дронов.

Невероятное зрелище было организовано в честь 72-й годовщины Яньбянь-Корейской автономной префектуры, а дроны были предоставлены компанией Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co, Ltd.

Предыдущий рекорд по одновременному запуску дронов составлял 3 тыс 191 единицу.

Что известно об организации яркого шоу

Как пояснили в компании, установить новый рекорд удалось благодаря развитию технологий. Так, перед началом выступления все дроны были заложены в "взлетные коробки", в каждой из которых было по 12 БпЛА.

Удивительно, но таким невероятным шоу управляли только с 1 ноутбука, а сама система отслеживала состояние каждого дрона в режиме реального времени.

Дроны непрерывно двигались в ночном небе, образуя такие знаковые образы, как Великая Китайская стена и величественный дракон, а также отдавая дань уникальной культуре Яньбяня, изображая распространённый в этой местности цветок азалия и традиционных танцоров.

Согласно требованиям для установки мирового рекорда дроны должны были удерживать изображение не менее 20 секунд. Настоящим рекордсменом стало изображение тигра, продержавшееся 37 секунд.

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