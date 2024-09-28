Китай поставляет России дроны для войны против Украины ― получены доказательства

Западные чиновники сообщают, что получили доказательства снабжения Китаем оружия в Россию, что может означать существенную эскалацию привлечения Пекина к войне против Украины.

Существуют доказательства снабжения России китайским вооружением

Об этом пишет The Times со ссылкой на западного чиновника.

По его словам, союзники получили отчет, указывающий на то, что китайская компания отправила в Россию "ряд специальных военных беспилотников", которые применялись в Украине.

Собеседник не раскрыл название компании, но отметил, что соглашение состоялось в прошлом году, и подчеркнул, что в настоящее время существуют "четкие доказательства того, что китайские компании поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине".

Чиновник также подтвердил обнародованную ранее информацию о создании Россией в Китае программы вооружений для разработки и производства ударных БПЛА дальнего радиуса действия. Поделиться

Российская компания ИЭМЗ "Купол" сообщила Минобороны РФ, что наладила массовое производство беспилотников на заводе в Китае для применения в войне против Украины.

Китай снабжает 60% компонентов для российского оружия

Около 60% иностранных компонентов, обнаруженных в российском оружии, используемом в войне против Украины, поступают из Китая. Это делает его наиболее сложной для контроля страной.

Если проанализировать все виды русского вооружения и подсчитать долю иностранных деталей, приблизительно 60% поступают из Китая. Мы провели длительные дискуссии с несколькими производителями на этот счет. Самая большая проблема — это КНР, — заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Власюк также отметил, что ключевые детали, используемые в системах наблюдения, беспилотниках и ракетах, поставляются из США, Нидерландов, Японии, Швейцарии и других западных стран.