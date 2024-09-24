Китай стал основным поставщиком иностранных деталей для оружия РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Китай стал основным поставщиком иностранных деталей для оружия РФ

Китай стал основным поставщиком иностранных деталей для оружия РФ
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Источник:  Reuters

Около 60% иностранных компонентов, обнаруженных в российском оружии, используемом в войне против Украины, поступают из Китая. Это делает его наиболее сложной для контроля страной.

Главные тезисы

  • Китай поставляет около 60% компонентов для российского оружия, используемого в войне против Украины, что создает сложности в контроле и мониторинге.
  • Украина обращается к западным странам, в том числе Европейскому Союзу, с просьбой ужесточить меры против российских поставок через санкции и ограничения.
  • Санкции США в области ИТ против РФ демонстрируют эффективность, инициируя обсуждения о возможности использования подобных мер в других областях.
  • Анализ иностранных деталей в российском оружии призывает к более тщательному контролю и международному сотрудничеству для предотвращения нежелательных последствий.

Китай снабжает 60% компонентов для российского оружия

Если проанализировать все виды русского вооружения и подсчитать долю иностранных деталей, приблизительно 60% поступают из Китая. Мы провели длительные дискуссии с несколькими производителями на этот счет. Самая большая проблема — это КНР, — заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Власюк также отметил, что ключевые детали, используемые в системах наблюдения, беспилотниках и ракетах, поставляются из США, Нидерландов, Японии, Швейцарии и других западных стран.

Он добавил, что Европейский Союз может сделать больше для прекращения потока западных технологий в Россию, в частности, усилить меры против российской атомной компании "Росатом".

Мы считаем, что Россия использует свои сети через Росатом для поставки армии, — подчеркнул Власюк, отметив, что европейские страны осторожно действуют из-за зависимости от российских поставок для атомных электростанций.

Также блок может сосредоточиться на логистике России, таких как аэропорты, морские порты и финансовые учреждения, способствующие военным продажам.

Власюк подчеркнул, что вступившие в силу в начале этого месяца санкции США в сфере ИТ уже показали свою эффективность.

Отношение Китая к войне РФ против Украины

Пекин не называет российское вторжение и боевые действия на территории Украины войной. Его представители используют другие синонимы.

Чаще Китай называет войну «украинским кризисом» или «конфликтом».

Официальные лица в течение двух с половиной лет говорят о необходимости переговоров. При этом они проигнорировали Всемирный саммит мира по украинской формуле.

Китай предлагает провести переговоры, с которыми будут согласны обе стороны. РФ настаивает на своих ультиматумах и не намерена прекращать войну в Украине.

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