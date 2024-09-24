Китай стал основным поставщиком иностранных деталей для оружия РФ

Около 60% иностранных компонентов, обнаруженных в российском оружии, используемом в войне против Украины, поступают из Китая. Это делает его наиболее сложной для контроля страной.
Главные тезисы
- Китай поставляет около 60% компонентов для российского оружия, используемого в войне против Украины, что создает сложности в контроле и мониторинге.
- Украина обращается к западным странам, в том числе Европейскому Союзу, с просьбой ужесточить меры против российских поставок через санкции и ограничения.
- Санкции США в области ИТ против РФ демонстрируют эффективность, инициируя обсуждения о возможности использования подобных мер в других областях.
- Анализ иностранных деталей в российском оружии призывает к более тщательному контролю и международному сотрудничеству для предотвращения нежелательных последствий.
Китай снабжает 60% компонентов для российского оружия
Власюк также отметил, что ключевые детали, используемые в системах наблюдения, беспилотниках и ракетах, поставляются из США, Нидерландов, Японии, Швейцарии и других западных стран.
Он добавил, что Европейский Союз может сделать больше для прекращения потока западных технологий в Россию, в частности, усилить меры против российской атомной компании "Росатом".
Также блок может сосредоточиться на логистике России, таких как аэропорты, морские порты и финансовые учреждения, способствующие военным продажам.
Власюк подчеркнул, что вступившие в силу в начале этого месяца санкции США в сфере ИТ уже показали свою эффективность.
Отношение Китая к войне РФ против Украины
Пекин не называет российское вторжение и боевые действия на территории Украины войной. Его представители используют другие синонимы.
Чаще Китай называет войну «украинским кризисом» или «конфликтом».
Официальные лица в течение двух с половиной лет говорят о необходимости переговоров. При этом они проигнорировали Всемирный саммит мира по украинской формуле.
Китай предлагает провести переговоры, с которыми будут согласны обе стороны. РФ настаивает на своих ультиматумах и не намерена прекращать войну в Украине.
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