Около 60% иностранных компонентов, обнаруженных в российском оружии, используемом в войне против Украины, поступают из Китая. Это делает его наиболее сложной для контроля страной.

Китай снабжает 60% компонентов для российского оружия

Если проанализировать все виды русского вооружения и подсчитать долю иностранных деталей, приблизительно 60% поступают из Китая. Мы провели длительные дискуссии с несколькими производителями на этот счет. Самая большая проблема — это КНР, — заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Поделиться

Власюк также отметил, что ключевые детали, используемые в системах наблюдения, беспилотниках и ракетах, поставляются из США, Нидерландов, Японии, Швейцарии и других западных стран.

Он добавил, что Европейский Союз может сделать больше для прекращения потока западных технологий в Россию, в частности, усилить меры против российской атомной компании "Росатом".

Мы считаем, что Россия использует свои сети через Росатом для поставки армии, — подчеркнул Власюк, отметив, что европейские страны осторожно действуют из-за зависимости от российских поставок для атомных электростанций. Поделиться

Также блок может сосредоточиться на логистике России, таких как аэропорты, морские порты и финансовые учреждения, способствующие военным продажам.

Власюк подчеркнул, что вступившие в силу в начале этого месяца санкции США в сфере ИТ уже показали свою эффективность.

Отношение Китая к войне РФ против Украины

Пекин не называет российское вторжение и боевые действия на территории Украины войной. Его представители используют другие синонимы.

Чаще Китай называет войну «украинским кризисом» или «конфликтом».

Официальные лица в течение двух с половиной лет говорят о необходимости переговоров. При этом они проигнорировали Всемирный саммит мира по украинской формуле.