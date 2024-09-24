Китай став основним постачальником іноземних деталей для зброї РФ
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Китай став основним постачальником іноземних деталей для зброї РФ

Китай став основним постачальником іноземних деталей для зброї РФ
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Джерело:  Reuters

Близько 60% іноземних компонентів, виявлених у російській зброї, яка використовується у війні проти України, надходять з Китаю. Це робить його найскладнішою для контролю країною.

Головні тези:

  • Китай постачає близько 60% іноземних компонентів для російської зброї, яка використовується у війні проти України, зробивши його найскладнішою для контролю країною.
  • Підрахунки вказують, що головні деталі для систем спостереження, безпілотників та ракет постачаються з США, Нідерландів, Японії, Швейцарії та інших західних країн.
  • Європейський Союз може підсилити заходи проти постачання західних технологій до Росії, надаючи переваги у припиненні російських військових продажів.

Китай постачає 60% компонентів для російської зброї

Якщо проаналізувати всі види російського озброєння і підрахувати частку іноземних деталей, приблизно 60% надходять із Китаю. Ми провели тривалі дискусії з кількома виробниками з цього приводу. Найбільша проблема — це КНР, — заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Власюк також зазначив, що ключові деталі, які використовуються в системах спостереження, безпілотниках та ракетах, постачаються з США, Нідерландів, Японії, Швейцарії та інших західних країн.

Він додав, що Європейський Союз може зробити більше для припинення потоку західних технологій до Росії, зокрема, посилити заходи проти російської атомної компанії "Росатом".

Ми вважаємо, що Росія використовує свої мережі через 'Росатом' для постачання армії, — підкреслив Власюк, зазначивши, що європейські країни обережно діють через залежність від російських поставок для атомних електростанцій.

Також блок може зосередитися на логістиці Росії, таких як аеропорти, морські порти та фінансові установи, які сприяють військовим продажам.

Власюк наголосив, що санкції США у сфері ІТ, які набули чинності на початку цього місяця, вже показали свою ефективність.

Ставлення Китаю до війни РФ проти України

Пекін не називає російське вторгнення та бойові дії на території України війною. Його представники вживають інші синоніми.

Найчастіше Китай називає війну «українською кризою» чи «конфліктом». 

Офіційні особи протягом двох з половиною років говорять про необхідність перемовин. При цьому вони проігнорували Глобальний саміт миру по українській формулі.

Китай пропонує провести перемовини, з якими будуть згодні обидві сторони. РФ наполягає на своїх ультиматумах і не збирається припиняти війну в Україні.

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