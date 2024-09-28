Китай постачає Росії дрони для війни проти України ― отримані докази
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Китай постачає Росії дрони для війни проти України ― отримані докази

Пожежа
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Джерело:  The Times

Західні чиновники повідомляють, що отримали докази постачання Китаєм зброї до Росії, що може означати суттєву ескалацію залучення Пекіна до війни проти України.

Головні тези:

  • Західні чиновники мають докази постачання Китаєм зброї до Росії для війни проти України.
  • Китай постачає Росії також іншу зброю для військових операцій в Україні.
  • Близько 60% іноземних компонентів у російській зброї, використані в Україні, надходять з Китаю.

Існують докази постачання Китаєм зброї до Росії

Про це пише The Times з посиланням на західного посадовця.

За його словами, союзники отримали звіт, який вказує на те, що китайська компанія відправила в Росію "низку спеціальних військових безпілотників", які застосовувалися в Україні.

Співрозмовник не розкрив назву компанії, але зазначив, що угода відбулася минулого року, та наголосив, що наразі існують "чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні".

Чиновник також підтвердив оприлюднену раніше інформацію щодо створення Росією в Китаї програми озброєнь для розробки та виробництва ударних БПЛА дальнього радіуса дії.

Російська компанія ІЕМЗ "Купол" повідомила Міноборони РФ, що налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування у війні проти України.

Китай постачає 60% компонентів для російської зброї

Близько 60% іноземних компонентів, виявлених у російській зброї, яка використовується у війні проти України, надходять з Китаю. Це робить його найскладнішою для контролю країною.

Якщо проаналізувати всі види російського озброєння і підрахувати частку іноземних деталей, приблизно 60% надходять із Китаю. Ми провели тривалі дискусії з кількома виробниками з цього приводу. Найбільша проблема — це КНР, — заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Власюк також зазначив, що ключові деталі, які використовуються в системах спостереження, безпілотниках та ракетах, постачаються з США, Нідерландів, Японії, Швейцарії та інших західних країн.

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