Китай постачає Росії дрони для війни проти України ― отримані докази

Західні чиновники повідомляють, що отримали докази постачання Китаєм зброї до Росії, що може означати суттєву ескалацію залучення Пекіна до війни проти України.

Існують докази постачання Китаєм зброї до Росії

Про це пише The Times з посиланням на західного посадовця.

За його словами, союзники отримали звіт, який вказує на те, що китайська компанія відправила в Росію "низку спеціальних військових безпілотників", які застосовувалися в Україні.

Співрозмовник не розкрив назву компанії, але зазначив, що угода відбулася минулого року, та наголосив, що наразі існують "чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні".

Чиновник також підтвердив оприлюднену раніше інформацію щодо створення Росією в Китаї програми озброєнь для розробки та виробництва ударних БПЛА дальнього радіуса дії. Поширити

Російська компанія ІЕМЗ "Купол" повідомила Міноборони РФ, що налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування у війні проти України.

Китай постачає 60% компонентів для російської зброї

Близько 60% іноземних компонентів, виявлених у російській зброї, яка використовується у війні проти України, надходять з Китаю. Це робить його найскладнішою для контролю країною.

Якщо проаналізувати всі види російського озброєння і підрахувати частку іноземних деталей, приблизно 60% надходять із Китаю. Ми провели тривалі дискусії з кількома виробниками з цього приводу. Найбільша проблема — це КНР, — заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Власюк також зазначив, що ключові деталі, які використовуються в системах спостереження, безпілотниках та ракетах, постачаються з США, Нідерландів, Японії, Швейцарії та інших західних країн.