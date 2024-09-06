НАТО вчергове закликає Китай не допомагати Росії у війні проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

НАТО вчергове закликає Китай не допомагати Росії у війні проти України

Столтенберг
Джерело:  УНН

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав Китай припинити підтримку Росії у незаконній війні проти України. Пекін підживлює збройний конфлікт, передаючи Москві товари подвійного призначення.

Головні тези:

  • НАТО закликає Китай не допомагати Росії у незаконній війні проти України та припинити постачання товарів подвійного призначення.
  • Китай стає ключовим фактором в підтримці російської військово-промислової бази, що загострює конфлікт в Україні.
  • Пекін продовжує співпрацю з РФ та не вводить проти неї санкції. Це може сильно вдарити по інтересах і репутації Китаю.

НАТО закликає Китай не допомагати Росії 

Росія отримує від країни-партнера сировину, обладнання та компоненти для вироблення зброї. Це означає, що Китай підживлює російську військово-промислову базу.

Китай став вирішальним чинником у війні Росії проти України. Завдяки своєму партнерству без обмежень та підтримки російської оборонно-промислової бази. 

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО

Пекін продовжує співпрацю з РФ та не вводить проти неї санкції. Зокрема, постачає у Росію товари подвійного призначення.

Якщо Китай продовжить і надалі підтримувати Москву, то його чекають наслідки. Генсек НАТО попередив, що це вплине на інтереси та репутацію Пекіна.

Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни Росії, ― заявив Столтенберг.  

Росії відкрито постачають озброєння та безпілотники Іран та Північна Корея. Ці країни також знаходяться під санкціями Заходу.

Ставлення Китаю до війни РФ проти України

Пекін не називає російське вторгнення та бойові дії на території України війною. Його представники вживають інші синоніми.

Найчастіше Китай називає війну «українською кризою» чи «конфліктом». 

Офіційні особи протягом двох з половиною років говорять про необхідність перемовин. При цьому вони проігнорували Глобальний саміт миру по українській формулі.

Китай пропонує провести перемовини, з якими будуть згодні обидві сторони. РФ наполягає на своїх ультиматумах і не збирається припиняти війну в Україні.

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