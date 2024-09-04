Коли Україну можуть запросити до НАТО. Кулеба розкрив терміни

На переконання очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, Україну, цілком можливо, можуть запросити до НАТО ще до саміту Альянсу у Нідерландах у 2025 році.
Головні тези:
- Дмитро Кулеба прогнозує, що Україну можуть запросити до НАТО у найближчому майбутньому.
- Український дипломат нагадав керівництву НАТО, що Україна заслуговує на отримання запрошення просто зараз.
- Кулеба підкреслив, що запрошення до НАТО буде сигналом політичної ясності та визначеності.
Кулеба озвучив новий прогноз щодо інтеграції України в НАТО
Як вважає український дипломат, якщо є політична воля, то шлях для цього навіть не потрібно шукати, бо "Україна може отримати запрошення навіть зараз, навіть сьогодні".
За його словами, йдеться не про негайний вступ в блок, а саме про запрошення, яке надішле сигнал політичної ясності та визначеності.
Дмитро Кулеба вкотре нагадав керівництву НАТО, що Україна за всіма параметрами заслуговує на отримання такого запрошення вже зараз.
Дмитро Кулеба йде у відставку
Вранці 4 вересня глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба подав заяву на звільнення.
Про це заявив очільник парламенту Руслан Стефанчук.
За словами Руслана Стефанчука, цю заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.
Поки український дипломат не пояснював своє рішення та не розкривав його причину.
3 вересня Дмитро Кулеба відреагував на ракетний удару Росії по Полтаві, який забрав життя 53 людей.
На цьому тлі глава МЗС закликав союзників Києва прискорити постачання систем ППО в Україну, щоб врятувати більше життів мирних громадян.
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