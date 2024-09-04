Коли Україну можуть запросити до НАТО. Кулеба розкрив терміни

На переконання очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, Україну, цілком можливо, можуть запросити до НАТО ще до саміту Альянсу у Нідерландах у 2025 році.

Кулеба озвучив новий прогноз щодо інтеграції України в НАТО

Я чітко бачу можливість, щоб це сталося перед самітом НАТО у Нідерландах у 2025 році. Дмитро Кулеба Глава МЗС України

Як вважає український дипломат, якщо є політична воля, то шлях для цього навіть не потрібно шукати, бо "Україна може отримати запрошення навіть зараз, навіть сьогодні".

Для нас питання запрошення України в НАТО залишається на порядку денному і ми порушуємо це питання на переговорах із партнерами, насамперед зі США, — додав глава відомства. Поширити

За його словами, йдеться не про негайний вступ в блок, а саме про запрошення, яке надішле сигнал політичної ясності та визначеності.

Дмитро Кулеба вкотре нагадав керівництву НАТО, що Україна за всіма параметрами заслуговує на отримання такого запрошення вже зараз.

Дмитро Кулеба йде у відставку

Вранці 4 вересня глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба подав заяву на звільнення.

Про це заявив очільник парламенту Руслан Стефанчук.

До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку, — написав він. Поширити

За словами Руслана Стефанчука, цю заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Поки український дипломат не пояснював своє рішення та не розкривав його причину.

3 вересня Дмитро Кулеба відреагував на ракетний удару Росії по Полтаві, який забрав життя 53 людей.

На цьому тлі глава МЗС закликав союзників Києва прискорити постачання систем ППО в Україну, щоб врятувати більше життів мирних громадян.