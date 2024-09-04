Глава МЗС Кулеба йде у відставку

Вранці 4 вересня офіційно стало відомо, що очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вирішив залишити посаду.

Масові звільнення в уряді тривають

Про рішення українського дипломата повідомив глава парламенту Руслан Стефанчук.

До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку, — написав він. Поширити

Як повідомив Руслан Стефанчук, цю заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Варто зазначити, що поки сам Дмитро Кулеба своє рішення не коментував та не пояснював.

Одна з останній його публічних заяв стосувалася ракетного удару Росії по Полтаві, який забрав життя 51 однієї людини та призвів до того, що постраждали понад 270 цивільних.

3 вересня глава українського дипломатичного відомства закликав союзників Києва прискорити постачання систем ППО в Україну, щоб врятувати більше життів мирних громадян.

Що відомо про звільнення інших українських міністрів

Увечері 3 вересня стало відомо, що три українських міністри, а також очільник Фонду держмайна подали заяви на звільнення:

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишін О.М.

Міністр юстиції України Малюська Д.Л.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Стрілець Р.О.

Очільник Фонду державного майна України Коваль В.С.

За кілька годин аналогічне рішення ухвалила віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Після неї заяву про звільнення подала віцепремʼєр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.