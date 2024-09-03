Віцепрем'єрка Верещук також вирішила звільнитися

Увечері 3 вересня віцепремʼєр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук написала заяву про відставку.
Головні тези:
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що хоче піти у відставку.
- Своє рішення вона назвала “перезавантаженням”, однак не розкрила його причину.
- Заяву Верещук та інших міністрів, які хочуть звільнитися, будуть розглядати під час одного з найближчих пленарних засідань.
Неочікувані відставки в Кабміні набирають обертів
Про рішення Ірини Верещук повідомив глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
За словами Стефанчука, цю заяву будуть розглядати під час одного з найближчих пленарних засідань.
Ірина Верещук на своїй сторінці у Фейсбук уже прокоментувала рішення щодо відставки, однак не пояснила, чому його ухвалила.
Вона лаконічно назвала це “перезавантаженням”.
Ще кілька українських міністрів вирішили подати у відставку
Варто зазначити, що про рішення звільнитися 3 вересня спочатку оголосили три міністра. Йдеться про:
Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
Міністра юстиції України Малюськи Д.Л.
Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.
Також до них приєднався голова Фонду державного майна України Коваль В.С.
Згодом стало відомо, що подає у відставку віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
За словами Руслана Стефанчука, усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.
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